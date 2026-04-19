Život je kruh
Lidstvo neposune fyzika, ale schopnost myslet jinak
Sci-fi román Povznesení patří k těm vzácným knihám, které vzbuzují pozornost i mimo své výsostné vody. Skotský spisovatel Martin MacInnes s ním vyhrál nejen žánrovou cenu Arthura C. Clarka, ale také se dostal do širšího výběru prestižní Bookerovy ceny. Podařilo se mu totiž spojit to nejlepší z obou světů. Na jedné straně meditativně pojatou science fiction o zkoumání původu a podstaty života, v jehož rámci navštívíme záhadný hlubokomořský průduch i vzdálené oblasti sluneční soustavy. Na straně druhé pak působivý náhled do (ne)fungování jedné rodiny zatížené nejen násilnickým chováním otce, ale také strategiemi úniku z toxického prostředí zbylých členů. Nejde přitom o separátní linie: výpravy do vnitřního a vnějšího vesmíru se bravurně prolínají a ovlivňují, stejně jako vědecká i soukromá rozhodnutí mořské bioložky Leigh, hlavní hrdinky knihy. Slovy nakladatelství Host, jež třetí autorovu knihu vydává česky, je to román „komorní, a zároveň kosmicky rozmáchlý“.
Od průduchů ke hvězdám
Leigh vyrůstá v Rotterdamu, jehož centrum bylo za druhé světové války takřka zničeno a obnova a rozmach probíhají z velké části na pozemcích, jež byly ještě donedávna mořským dnem. Umělá je i pláž u řeky, kam chodí Leigh s rodinou o víkendech. Dívku tak formují jak představy neskonalých hlubin a prázdna, které se jí skrývají pod nohama i těsně za obzorem, tak agresivita jejího otce Geerta.
Ten kdysi toužil být architektem, ale nakonec působil i předčasně zemřel v kancelářích vodohospodářského úřadu. Úmorná a stresující práce je na hony vzdálená osudu dědečka hlavní hrdinky, jenž naopak kdysi spojil životní dráhu se Sjednocenou východoindickou společností, která se chovala jako suverénní stát. Na jedné straně tak byla zdrojem dobrodružných historek o trosečnících, pokladech a vzrušujících objevech, na straně druhé symbolem koloniální zvůle.
