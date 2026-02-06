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2. 6. 20263 minuty

Premiér stupňuje útoky na Seznam Zprávy a vděčné publikum si žádá přídavek

Babiš ví, kdo bude po zkrocení televize nejvlivnějším nositelem „špatných“ zpráv

Marek Švehla

Jedno z nejoblíbenějších českých klišé zní, že tady kdysi byly nějaké „divoké devadesátky“. Možná trochu ano, ale pokud by tehdy jejich účastník usnul, probudil se až v roce 2026 a rovnou usedl k televizi, možná by při sledování té naší současné „divokosti“ stěží věřil vlastním očím.

Premiér hrdého demokratického Česka svolává tiskovku, kde nejdelší čas věnuje výhrůžkám, jak jsou na něj kritická média, jeden z výdobytků svobody, zlá a jak si to nenechá líbit. Ujišťuje, že vláda nadále počítá s likvidací dekádami osvědčeného nástroje finanční nezávislosti České televize, a ať si náhodou někdo vzhledem k potížím při přípravě příslušného zákona nemyslí něco jiného.

Středobodem té zoufalé scény je ale účtování se zpravodajským médiem, které po ovládnutí televize a rádia kabinetem zůstane jediným skutečně silným hráčem na mediálním trhu, jehož nemá a nebude mít premiér pod kontrolou, a tedy i klíčovým vládním kritikem – Seznam Zprávy.

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Jejich skandalizaci věnoval Andrej Babiš jen na zmíněné pondělní tiskovce celých osm minut, když na přetřes přišly dividendy majitele Seznamu. I k tomu je totiž tiskový brífink na Úřadu vlády od letoška dobrý. Nejvíc však premiéra dopálila skutečnost, že se Seznam Zprávy zajímaly o rodinné zázemí jeho PR poradkyně, o níž bulvár – nikoli Seznam Zprávy – mluví jako o premiérově milence.

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