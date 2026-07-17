Piráti, Čižinský, Starostové, Láska... V liberální Praze bude přeplněno
Zabrání to koalici ANO a ODS, nebo jí to naopak umete cestu?
V červencovém horku není Václav Láska na pražském Andělu k nalezení, i když by tady někde podle jeho vlastních webových stránek být měl. Je začátek prázdnin, senátor a nově i kandidát na pražského primátora láká na v létě osvědčený kampaňový trik: zmrzlinu. Teoretický zmrzlinový „tuk-tuk“ na třech kolech přestáváme na rušném a pro politickou agitaci jako stvořeném místě hledat. Jak nám na Arbesově náměstí o chvíli později vysvětluje u zmrzliny samotný Láska, drobné prostranství kousek od rušné tepny je na debaty s občany lepší.
Chvíli si povídá s novinářskou návštěvou, chvíli odbíhá podepisovat svou knihu Láska na houby, ve které se vyznává z lásky k houbám prostřednictvím receptů či tipů na výlety. Václava Lásku ale letos čeká něco víc: dvojboj. Podruhé zkusí obhájit v Praze senátorský mandát, který v předešlých dvanácti letech dvakrát získal postupně s podporou Pirátů, Zelených nebo KDU-ČSL. Proti všem těmto uskupením aktuálně kandiduje na pražský Magistrát (a taky potřetí do Senátu) za svou stranu SEN 21. Piráti na „velké Praze“ tvoří jednoho soupeře, Zelení a lidovci pod hlavičkou Prahy sobě druhého.
Z druhé strany Láska podporoval v posledních sněmovních volbách některé ze zmíněných partají a k nim třeba také Starosty. Vždy, jak zdůrazňuje, nezištně. „Je to jednoduché. Existujeme už 8 let, jsme dospělá strana s ambiciózními lidmi. V takové situaci to buď zkusíte, nebo to rozpustíte,“ říká na otázku, zda se neobává tříštění hlasů, když se staví vedle STAN, Pirátů i Prahy sobě se zelenými a lidovci. A dodává, že ambici měla jeho strana už v posledních sněmovních volbách, interní průzkumy ale ukázaly, že ani při velkých investicích by to nepřineslo víc než 3–5 procent. „Upřímně řečeno, kde jinde to zkusit než teď v Praze.“
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