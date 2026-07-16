Trump začal bojovat proti „komunistům“. Přesvědčí střední třídu, že skutečně existují?
Může nástup radikálního levicového křídla vzít demokratické straně rozhodující voliče v klíčových podzimních volbách?
Spojené státy se potápějí hloub do své neukončitelné války s Íránem a světová dopravní tepna pro ropu a zemní plyn – Hormuzský průliv – zůstává zablokována. Drahý benzin, nervózní akciové trhy a nespokojení voliči ale v posledních týdnech nevyvolávají v mysli strůjce těchto potíží, amerického prezidenta Donalda Trumpa, zdaleka takové starosti jako jiná, podle něj daleko nebezpečnější hrozba – komunismus.
„Naši vojáci nebojovali proti komunismu na bojištích po celém světě jen proto, aby se hrozba znovu objevila právě tady v Americe. Je jako rakovina, musí se vyříznout,“ varoval Trump například nedávno během projevu k oslavám 250. let americké nezávislosti. „Komunisté“ jsou přitom podle něj jeho kritici a rivalové z demokratické strany, jejíž kampaň do Kongresu je nyní v plném proudu.
Trumpovo bití na poplach před komunismem zesílilo poté, co koncem června řada silně levicových kandidátů zvítězila ve významných demokratických primárkách v New Yorku. Během posledních tří týdnů se Trump ve veřejných vystoupeních a v příspěvcích na sociálních sítích zmínil o komunismu nejméně 94krát, ukázala analýza magazínu The Time, a některé kandidáty přímo označil za „tvrdé, bezbožné komunisty“.
Ostatní republikáni se k této názvoslovné strategii začínají přidávat a demokraté mezitím řeší, jestli své náhle tak populární radikály z primárek podpořit, nebo se vůči nim naopak nějak vymezit, aby pak v podzimním klíčovém hlasování neztratili středové voliče. Podle pozorovatelů tak vychází najevo, že ani dva roky po prezidentských volbách opoziční strana ještě nenalezla svou novou identitu a odpověď na Trumpovo vítězství. Výsledek podzimní kongresové volby, od kterého se čeká vysvědčení pro dosavadní politiku trumpistických republikánů, tak pro demokraty může být nejistější, než se dosud myslelo.
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