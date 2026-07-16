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16. 7. 20263 minuty

Daniel Hůle: Povinná školka od čtyř let pro všechny po vzoru Bulharska či Rumunska není krok správným směrem

Jde o to udržet děti ve škole co nejdéle, ne začít co nejdřív

Daniel Hůle

Ministerstvo školství chce prodloužit povinné předškolní vzdělávání už od čtyř let. Zní to jako další krok ve prospěch dětí. Ve skutečnosti ale hrozí, že stát řeší problém tam, kde není největší, a přehlíží místo, kde skutečně ztrácíme tisíce mladých lidí ročně.

Česko už od roku 2017 zavedlo povinný poslední rok mateřské školy. Jenže dosud nikdo seriózně neprokázal, že tato změna zlepšila výsledky dětí na základních školách. Víme hlavně to, že přibylo formálně zapsaných dětí. V sociálně vyloučených lokalitách ale mateřské školy dál popisují vysoké absence právě těch, kterým měla povinnost nejvíce pomoci. Formální zápis není skutečná účast.

Navrhovaná změna navíc plošně zasáhne tisíce rodin, které žádný problém nemají. Dětí, které by kvůli sociálnímu znevýhodnění opravdu potřebovaly nastoupit do školky už ve čtyřech letech, jsou řádově malé jednotky procent populačního ročníku. Několikanásobně více je těch, jejichž rodiče se jim věnují a pouze z různých důvodů volí pozdější nástup do institucionální péče. Kvůli malé skupině potřebných tak stát zavede povinnost pro všechny.

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Přitom evropské srovnání je výmluvné. S povinným vzděláváním začínáme dříve než většina Evropy. Naopak s horní hranicí cca v 15 letech povinné školní docházky patříme spolu s několika balkánskými státy k úplnému chvostu. Většina vyspělých zemí považuje za klíčové udržet mladé lidi ve vzdělávání déle, ne začínat stále dříve.

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