Petra Hůlová: Vytáhnout z instáče a nacpat do datovek
Digitalizace je prý nevyhnutelná. A je také dobrá?
Poslankyně za ODS Eva Decroix přišla v posledních dnech s návrhem zřídit datové schránky pro všechny Čechy od 15 let, a to bez výjimky. Digitalizaci označuje za nevyhnutelnou.
Jsme svědky dvou na sobě nezávislých světů: problematických socek a za každých okolností dobré digitalizace?
Většina z nás cítí, že na telefonu tráví už dnes víc času, než by chtěla, pokud je však digitalizace, o jejímž stropu či limitech nikdo z politiků nehovoří, nevyhnutelná, jak dnes tvrdí Decroix a mnozí další, pak se čas trávený on-line bude navyšovat bez ohledu na regulaci obsahu sociálních sítí.
Deklarujeme, že náš boj proti sockám je bojem proti závislosti. Existuje však ještě jiná závislost než ta na drogách: závislost, která vzbuzuje pocit bezbrannosti, zranitelnosti a nesamostatnosti. Nakonec však spolu obě souvisejí. Principem drogové závislosti je touha po stále větších dávkách něčeho, co dlouhodobě pracuje proti nám. Principem závislosti, kterou způsobuje digitalizace, je, jak už před lety skvěle ukázal režisér Ken Loach ve filmu Já, Daniel Blake, nemožnost obstarat si svůj život off-line neboli zrušení možnosti volby, k němuž se prostřednictvím Decroix hlásí i jinak individualisticky orientovaná ODS. I tato „funkční závislost“ nakonec, jak Loach ukazuje, činí jedince časem zranitelným a vede k odcizení stejně jako závislost na sociálních sítích.
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