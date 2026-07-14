0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
14. 7. 20264 minuty

Porušuje maďarský premiér Magyar ústavu? A začíná svým revolučním elánem škodit demokracii?

A opravdu by poslanci neměli poslancovat víc než 12 let?

Tomáš Brolík

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Nový premiér Maďarska je krok od toho zbavit se prezidenta Tamáse Sulyoka. Slibuje to hned od dubnového volebního vítězství a jeho politická stranická mašina jménem Tisza zatím uhání vpřed bez zaškobrtnutí.

V pondělí parlament přijal ústavní novelu, která říká, že mandát prezidenta Sulyoka zaniká. Čeká se – na podpis prezidenta Sulyoka. Nenápadný a loajální činovník Fideszu, který nastoupil do funkce po skandálu, jenž odstavil jeho předchůdkyni Katalin Novák a který odstartoval Magyarovu politickou kariéru, říká, že neodstoupí a nic nepodepíše, protože je to protiprávní. Na rozhodnutí má pět dní.

Pokud nepodepíše, svůj konec jen oddálí. Tisza a její ústavní většina jsou obtížný protivník. Sulyok má možnost poslat novelu k ústavnímu soudu, který o ní bude rozhodovat nanejvýš 30 dní. Jenže Fideszu před víc než deseti lety tehdy neposlušní ústavní soudci komplikovali vládu, a tak pravomoci soudu omezil. Jeho činovníci tak mohou v tomto případě pouze hodnotit, jestli byl zákon schválen podle parlamentních regulí - a tam není moc nad čím spekulovat. Počty hlasů jsou nerozporné a procedura buď byla, nebo nebyla dodržena.

↓ INZERCE

S jednou výjimkou. Prezident Sulyok může argumentovat, že ústavní novely se mají zabývat jen obecným chodem státu a není možné je používat k řešení jednotlivých politických zádrhelů. Což by byl tento případ: jediným smyslem novely je ukončit Sulyokův mandát. Tady by ústavní soudci, všechno ještě loajalisté Fideszu, mohli být vstřícní: regule jsou porušeny samotným účelem novely.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články