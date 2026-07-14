Porušuje maďarský premiér Magyar ústavu? A začíná svým revolučním elánem škodit demokracii?
A opravdu by poslanci neměli poslancovat víc než 12 let?
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Nový premiér Maďarska je krok od toho zbavit se prezidenta Tamáse Sulyoka. Slibuje to hned od dubnového volebního vítězství a jeho politická stranická mašina jménem Tisza zatím uhání vpřed bez zaškobrtnutí.
V pondělí parlament přijal ústavní novelu, která říká, že mandát prezidenta Sulyoka zaniká. Čeká se – na podpis prezidenta Sulyoka. Nenápadný a loajální činovník Fideszu, který nastoupil do funkce po skandálu, jenž odstavil jeho předchůdkyni Katalin Novák a který odstartoval Magyarovu politickou kariéru, říká, že neodstoupí a nic nepodepíše, protože je to protiprávní. Na rozhodnutí má pět dní.
Pokud nepodepíše, svůj konec jen oddálí. Tisza a její ústavní většina jsou obtížný protivník. Sulyok má možnost poslat novelu k ústavnímu soudu, který o ní bude rozhodovat nanejvýš 30 dní. Jenže Fideszu před víc než deseti lety tehdy neposlušní ústavní soudci komplikovali vládu, a tak pravomoci soudu omezil. Jeho činovníci tak mohou v tomto případě pouze hodnotit, jestli byl zákon schválen podle parlamentních regulí - a tam není moc nad čím spekulovat. Počty hlasů jsou nerozporné a procedura buď byla, nebo nebyla dodržena.
S jednou výjimkou. Prezident Sulyok může argumentovat, že ústavní novely se mají zabývat jen obecným chodem státu a není možné je používat k řešení jednotlivých politických zádrhelů. Což by byl tento případ: jediným smyslem novely je ukončit Sulyokův mandát. Tady by ústavní soudci, všechno ještě loajalisté Fideszu, mohli být vstřícní: regule jsou porušeny samotným účelem novely.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu