Festival ve Varech 202614. 7. 202616 minut
Vary 10: Něžné trapno dospívání, pichlavý test liberálních hodnot, queer pytlík gumových medvídků
Nejvíc se kritičkám a kritikům z 60. ročníku líbily snímky Znenadání, Fjord, Vzpomínka nebo Sex a smrt v kempu Miasma
Od vítězného snímku z festivalu v Cannes přes indickou klasiku z roku 1978 po dva české dokumenty. Sedm filmových kritiků a kritiček popsalo Respektu nejlepší zážitky z letošního karlovarského festivalu. Dva přidali i svoje filmové zklamání. Nad rámec jednotlivých titulů si pak samostatně zaslouží vypíchnout celá cenná sekce Návraty k pramenům, která nabídla 20 filmů uvedených v minulosti v Karlových Varech, jež v historii festivalu zanechaly z rozmanitých důvodů výraznou stopu.
Jindřiška Bláhová, redaktorka Respektu
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