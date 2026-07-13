Česko13. 7. 202615 minut
Aleš Cibulka: Schůzka s Klempířem byla strašná deziluze, za veřejnoprávní média budu bojovat dál
Se známým moderátorem o homosexualitě, vyhoření i o setkání s ministrem kultury
V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl hostem moderátor Aleš Cibulka Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je textový přepis rozhovoru:
Jsme bývalí kolegové, moderovali jsme spolu ranní vysílání České televize, proto si tykáme. Děkuji, že jsi přišel.
Je mi velkou ctí, že jsi mě pozvala. My jsme s Michalem (partner Michal Jagelka – pozn. red.) předplatitelé Respektu, takže vlastně jsem si přišel za ty prachy užít i vaše studio. Díky za pozvání a děkuju za to, co jako Respekt děláte, protože je to úžasné v té dnešní době.
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Díky. Aleši, dívala jsem se na tvůj Instagram. Jedeš stále ve vysokém tempu – plno storýček, rozhlas, výjezdy… – dokonce už máš i pozvánku na vánoční akci. Ty jednou vyprodáš Lucernu, ne?
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