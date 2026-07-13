0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Česko13. 7. 202615 minut

Aleš Cibulka: Schůzka s Klempířem byla strašná deziluze, za veřejnoprávní média budu bojovat dál

Se známým moderátorem o homosexualitě, vyhoření i o setkání s ministrem kultury

Barbora Kroužková

V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl hostem moderátor Aleš Cibulka Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16h na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je textový přepis rozhovoru:

Jsme bývalí kolegové, moderovali jsme spolu ranní vysílání České televize, proto si tykáme. Děkuji, že jsi přišel.

Je mi velkou ctí, že jsi mě pozvala. My jsme s Michalem (partner Michal Jagelka pozn. red.) předplatitelé Respektu, takže vlastně jsem si přišel za ty prachy užít i vaše studio. Díky za pozvání a děkuju za to, co jako Respekt děláte, protože je to úžasné v té dnešní době.

↓ INZERCE

Díky. Aleši, dívala jsem se na tvůj Instagram. Jedeš stále ve vysokém tempu – plno storýček, rozhlas, výjezdy… – dokonce už máš i pozvánku na vánoční akci. Ty jednou vyprodáš Lucernu, ne?

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články