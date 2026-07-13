Na tohle si asi fakt vzpomenu, i když budu starý, říká hudebník Denis Bango po životním koncertu
Slovenského muzikanta si kapela The Cure vybrala jako předskokana na festivalu Pohoda
Když mu v roce 2017 zavolal Michal Kaščák s dotazem, zda by s kapelou The Wilderness nepřijeli zahrát na Pohodu, docela ho to překvapilo. „Na Pohodě jsem nikdy nebyl, upřímně řečeno, festivaly mě moc nezajímaly,“ říká Denis Bango. Nemyslí to nijak pohrdavě ani povýšeně, prostě mu to nebylo blízké.
Částečně to platilo i naopak. Punk sice měl na Pohodě vždy své místo, ale trnavská kapela The Wilderness se svou syrovou energií a snadno zapamatovatelným frontmanem se v té době teprve prosazovala z malých klubů k širšímu publiku. „Páni, to je mazec – řekli jsme si, že do toho jdeme, že to bude sranda,“ vzpomíná Bango. „A hned napoprvé jsem pochopil, proč to tam všichni tak milují.“
Kdo by byl řekl, co všechno se stane za necelých deset let.
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