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Zahraničí13. 7. 20268 minut

Sedm lidí pod jednou střechou, tisíc korun na měsíc. Reportáž ze současné Kuby

NYT: Americká ropná blokáda prohloubila humanitární krizi a Kubánci musí opět spoléhat na tradiční solidaritu

Ed Augustin
,
foto: Lisette Poole González
,
The New York Times

Adrián Silva Guerra si všiml, že pouliční lampa se znovu rozblikala. Byl čtvrtek 2:08 ráno, dvaatřicetiletý elektrikář rychle vstal z betonového schodiště svého domu a vešel dovnitř. Přední dveře nechal pootevřené, aby noční vzduch proudil k jeho šestiletému synovi spícímu na pěnové matraci.

Vešel do své dílny, posadil se vedle hromady rozbitých televizorů, z nichž získává náhradní díly, a začal pájet. Ze zeleno-měděné desky s plošnými spoji, na které pracoval při opravě televizoru, se linul pramínek kouře. Snažil se toho stihnout co nejvíc, než ho o dvě hodiny později opět pohltila tma.

„Jsem otrokem proudu,“ říká vyčerpaný a nevyspalý Silva Guerra.

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Krátce před tím, než znovu zhasla světla, odešla z jejich domu v Santiagu de Cuba, druhém největším městě země na jihovýchodním pobřeží, jeho matka, dvaapadesátiletá Zucel Guerra Brise. Díky tomu, že fungoval aspoň slabý proud, vyráběl se té noci v místní soukromé pekárně chléb a pečivo.

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