Tomáš Brolík: Proč Macinka s Babišem lžou tak průhledně?
Můžeme si klidně vsadit, že si jim na Pavlovu trapnost nikdo nestěžoval, protože ostatní politici nejsou hloupí
Summit v Ankaře ještě pořád doznívá, hlavně vláda nenechává celou tuhle lidsko-politickou patálii usnout. Z hlediska politické technologie je to pochopitelné, Motoristé doufají, že na boji s Pavlem získají nutnou pětiprocentní popularitu, a ANO zase vidí v tomhle neustálém okopávání cestu, jak zdánlivě nedosažitelnou Pavlovu oblibu srazit na takovou úroveň, aby ho šlo při příštích volbách nahradit někým Babišovi příhodnějším. A možná jsou obě strategie správné.
Součástí toho musí být i výmysly a lži. Jednoho tvrzení se Babiš a Macinka pevně drží, asi věří, že působí dobře a bude fungovat, ale přitom je úplně neuvěřitelné. Jsou to slova o tom, jak za nimi chodili politici z jiných zemí a pořád se ptali, co ten Pavel blbne, proč je tak trapný, a že to je ostuda a kam se to cpe.
Vrcholná politická a diplomatická jednání jsou úplně stejná jako všechna jiná jednání mezi lidmi. Jen jsou v něčem opatrnější, v něčem zase bezohlednější a přímočařejší, a jejich účastníci jsou většinou inteligentní.
Proč by nějaký zahraniční politik nebo diplomat chodil za českou delegací a před ministry Macinkou a Zůnou (muži, které nikdo dobře nezná a kteří se na tato jednání vynořili z nesrozumitelnosti české politiky, a když je premiér Babiš přestane potřebovat, zase se do ní ponoří) tak strašně riskovali a dělali takový diplomatický přešlap, aby pomlouvali prezidenta druhé země?
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