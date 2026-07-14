Proč by nebezpečná jízda Filipa Turka ve velkém černém SUV mohla znamenat jeho konec
Kariéra vládního zmocněnce je ve velkém ohrožení
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek umí pohltit celý mediální prostor, za jeho krátký život v politice se to stalo už několikrát – když se řešila jeho jízda na dálnici rychlostí 200 kilometrů v hodině (kterou se napřed sám chlubil a posléze vymýšlel důvody, proč to není problém), jeho příspěvky na sociálních sítích navrhující vzít romský původ za polehčující okolnost při trestání pokusu o vraždu dítěte, nebo nyní, když vjel na do křižovatky v pražském centru a narazil do zdravotnického vozidla, které se následně převrátilo.
Je fakt, že Turek a jeho motorističtí spojenci ukázali poměrně vysoký práh bolesti v tom, co ještě lze tolerovat u spřízněného člověka ve vysoké politické funkci, a vládní zmocněnec pro green deal dosud sázel na to, že díky silné pozici v mocenské elitě ho jen tak nějaký hřích z minulosti nesmete. To se ale možná nyní mění, pražská nehoda má jiné parametry než jeho předchozí problémy.
Tato kauza nemá kořeny v minulosti před jeho vstupem do politiky a zároveň se týká řízení automobilu, což je samozřejmě u funkcionáře strany pyšnící se motorismem v samotném názvu docela paradox. Především pak jde o aktuální problém, který je dobře zachycen na videu z mnoha stran, proto na to bude mít názor každý – nejde o podezření ani o vzdálený škraloup, který jde bagatelizovat odkazem na mládí či originální smysl pro humor hajlujícího nebo všechna silniční pravidla porušujícího pachatele. Nebezpečná jízda na rušné křižovatce půjde kvůli videím rozporovat jen velmi obtížně.
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