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Česko14. 7. 20265 minut

Turkova jízda? Tomu říkám největší prasárna

Politická scéna řeší nehodu ikonického Motoristy. Premiér Babiš vyzývá k převzetí odpovědnosti.

Eva Soukeníková
,
Kristýna Jelínková
,
František Trojan

Když se v úterý odpoledne začínají na sociálních sítích objevovat videa pondělní nehody poslance a vládního zmocněnce Filipa Turka (za Motoristy), ve sněmovním předsálí to ožívá. Na jednom ze záběrů totiž těsně před nehodou Turkovo auto vjíždí do odbočovacího pruhu, za malý moment ale auto stáčí jiným směrem (z videa to působí, jako by chtěl Turek předjet frontu vozidel ze svého pruhu) a odhazuje nemocniční vůz, jenž končí na kapotě.

V dalším videu, které zveřejnil portál Seznam Zprávy, je zase vidět, jak nabouraný vůz, jenž vezl biologický materiál, v rychlém letu jen těsně míjí lidi stojící na silničním ostrůvku. Okamžitě se objevují hlasy, že Turek musí nést politickou odpovědnost. A nezaznívá to pouze z opozice.

Kde je F. T.

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Premiér Andrej Babiš (ANO) veřejnoprávním médiím napsal, že pokud Turkova nehoda proběhla, jak to vypadá ze zveřejněných záběrů, měl by převzít odpovědnost a rezignovat na post zmocněnce. O celé záležitosti prý předseda vlády už mluvil s ministrem zahraničí a šéfem Motoristů Petrem Macinkou, ten je na pracovní cestě v Izraeli. Do vydání textu předseda strany na zaslané dotazy redakce nereagoval a premiérova slova nechal zatím bez odezvy.

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