Když rodiče scrollují, děti se cítí bezcenné a odmítnuté
Pokud dospělí kvůli telefonu nevěnují potomkovi pozornost, může vzniknout nejistá citová vazba, varuje nová studie
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Po celém světě se stále častěji mluví o tom, že je potřeba regulovat, jakým způsobem děti a dospívající využívají chytré telefony, abychom ochránili jejich duševní zdraví. Otázka, kolem níž se v těchto debatách tak trochu našlapuje, ovšem zní, jestli dospělí mohou teenagerům zakazovat něco, s čím mají sami problém. Někteří možná regulace pro děti prosazují právě proto, že dobře vědí, jak těžké je mobil odložit a jak jim zasahuje do života.
Nová americká studie teď rodičům dává další důvod, proč svůj čas nad displejem omezit.
Výzkumníci, jejichž závěry v červnu publikoval odborný časopis Frontiers in Psychology, do svého šetření zahrnuli 600 mladých Američanů ve věku 12–17 let. Zjistili, že dospívající se cítí „bezcenní, odmítnutí a nedůležití“, když se snaží navázat kontakt s rodičem, který místo toho scrolluje na telefonu. Může to u nich prohlubovat úzkosti a pocit nejistoty.
Hlavní autor studie Don Grant pro agenturu Bloomberg uvedl, že když rodič kvůli telefonu v ruce nevěnuje potomkovi pozornost, může u dítěte vzniknout takzvaná nejistá citová vazba, kterou si pak ponese do všech budoucích vztahů. Vyznačovat se může například nízkou sebedůvěrou.
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