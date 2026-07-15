0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sečteno, podtrženo15. 7. 20263 minuty

Otřesy ve Volkswagenu jsou pro Česko větším rizikem než Trumpova destruktivní politika

Německý autoland zažívá hlubokou krizi – a měli bychom to bedlivě sledovat

Filip Zelenka

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

V posledních týdnech přicházejí z Německa pravidelně špatné zprávy o stavu tamního automobilového průmyslu – zejména skupina Volkswagen (značky Škoda, Volkswagen, Audi, Cupra, Seat a Porsche) musí reagovat na negativní vývoj zisku celé skupiny, za kterým stojí zejména ztráta čínského trhu a až příliš rychlý přesun na elektromobilitu, po níž je menší poptávka, než ukazovaly predikční modely. 

Tradiční německá korporace proto plánuje zavřít několik továren a propustit až sto tisíc zaměstnanců, patrně plánuje i seškrtat počet modelů; mimochodem spekuluje se třeba o konci Škody Fabie. Šéf koncernu Oliver Blume chce skupinu zefektivnit a zeštíhlit, aby přežila špatné časy. Vliv na rozhodování koncernu přitom mají silné odbory i spolkové země, kde Volkswagen sídlí – a ani jedněm se samozřejmě tyto plány nelíbí. 

V problémech, byť o něco mírnějších, jsou i další německé koncerny – BMW i Mercedes-Benz Group. A v součtu je to velmi špatná zpráva pro českou ekonomiku, která je na automobilovém průmyslu značně závislá. Přímo v něm pracuje kolem 135 tisíc lidí, celkově je na něj napojeno zhruba půl milionu pracovních míst. 

↓ INZERCE

Negativní vývoj se patrně nemusí dotknout přímo továren, které v Česku vyrábějí auta – tedy mladoboleslavská Škodovka, kolínská Toyota a nošovický Hyundai. Těm se daří třeba i proto, že se jim povedlo zachytit nástup elektromobility plynulým způsobem – v loňském roce z 950 tisíc vyrobených vozů v tuzemsku jich zhruba 200 tisíc bylo v elektrické či hybridní verzi. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články