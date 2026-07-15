Otřesy ve Volkswagenu jsou pro Česko větším rizikem než Trumpova destruktivní politika
Německý autoland zažívá hlubokou krizi – a měli bychom to bedlivě sledovat
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V posledních týdnech přicházejí z Německa pravidelně špatné zprávy o stavu tamního automobilového průmyslu – zejména skupina Volkswagen (značky Škoda, Volkswagen, Audi, Cupra, Seat a Porsche) musí reagovat na negativní vývoj zisku celé skupiny, za kterým stojí zejména ztráta čínského trhu a až příliš rychlý přesun na elektromobilitu, po níž je menší poptávka, než ukazovaly predikční modely.
Tradiční německá korporace proto plánuje zavřít několik továren a propustit až sto tisíc zaměstnanců, patrně plánuje i seškrtat počet modelů; mimochodem spekuluje se třeba o konci Škody Fabie. Šéf koncernu Oliver Blume chce skupinu zefektivnit a zeštíhlit, aby přežila špatné časy. Vliv na rozhodování koncernu přitom mají silné odbory i spolkové země, kde Volkswagen sídlí – a ani jedněm se samozřejmě tyto plány nelíbí.
V problémech, byť o něco mírnějších, jsou i další německé koncerny – BMW i Mercedes-Benz Group. A v součtu je to velmi špatná zpráva pro českou ekonomiku, která je na automobilovém průmyslu značně závislá. Přímo v něm pracuje kolem 135 tisíc lidí, celkově je na něj napojeno zhruba půl milionu pracovních míst.
Negativní vývoj se patrně nemusí dotknout přímo továren, které v Česku vyrábějí auta – tedy mladoboleslavská Škodovka, kolínská Toyota a nošovický Hyundai. Těm se daří třeba i proto, že se jim povedlo zachytit nástup elektromobility plynulým způsobem – v loňském roce z 950 tisíc vyrobených vozů v tuzemsku jich zhruba 200 tisíc bylo v elektrické či hybridní verzi.
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