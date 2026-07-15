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Společnost15. 7. 202610 minut

Drama a životní styl místo špíny. Jak se z F1 stala zábava pro mladší a ženské publikum

Sázka na emoce a digitální komunikaci proměnila uzavřený chlapský motosport v masový popkulturní fenomén

Silvie Lauder

Adina Bergmannová ráno ponořila ruku do košíku s papírky, na nichž má napsaná jména týmů soutěžících ve formuli 1 – repliky jejich vozů pak staví z Lega. Dnes si vylosovala vůz Haas v černé, bílé a červené barvě. Má radost, protože za tento tým jezdí její oblíbenec, Brit Oliver Bearman. „Olieho mám ráda, protože máme podobné příjmení a mám obecně slabost pro Angličany,“ říká během prázdninové práce na modelu, jenž jí podle odhadu zabere dvě hodiny, při kterých ještě stíhá sledovat seriál o doktoru Houseovi. 

Není to tak dlouho, co byla formule 1 skomírajícím dinosaurem. V posledních letech však přišel obrovský rozmach: F1 se cíleně změnila v celosvětový popkulturní fenomén, který úspěšně vsadil na digitální trendy. A stala se z ní soutěž, které přibývá nejvíc nových fanoušků, pro něž je F1 záležitostí životního stylu a vztahu k jejich oblíbeným pilotům. Prim mezi nimi hrají lidé generace Z a diváctvo ze zemí, kde nemělo sledování formule donedávna úplně tradici, tedy z USA, Indie nebo Číny. Třetí skupinou, která zařizuje rekordní popularitu, jsou – ženy. 

I Adina tento moto sport objevila před několika lety přes sociální sítě, když jí algoritmus nabídl video s pilotem Charlesem Leclercem – a když ji zaujalo, tak se jí začal zobrazovat další podobný obsah. „Začala jsem sledovat jednu influencerku, pak další a postupně jsem se do toho světa úplně ponořila,“ vysvětluje dívka, která spolu s osobními profily jezdců sleduje řadu dalších informačních kanálů. 

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Kromě sítí jde hlavně o oficiální aplikaci soutěže, která nabízí obrovské množství informací. A nejde jen o přenosy ze závodů – kde je mimo jiné výběr mnoha různých úhlů pohledu včetně kamery umístěné přímo v kokpitech. Nechybějí statistiky, data ani pohledy do zákulisí a zajímavosti. „Baví mě na tom strašně moc věcí. Rychlost, taktika jednotlivých týmů, nejrůznější ukazatele během závodů, třeba clean air a dirty air….,“ popisuje Adina.

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