Vnitro trvá na výrocích z Rakušanovy éry: Vávrovi ochránci svobody slova šíří dezinformace
Společnost pro obranu svobody projevu žaluje ministerstvo, omluvy se zatím nedočkala
Za éry ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) jemu podřízení úředníci vyhodnotili, že nezisková organizace Společnost pro obranu svobody projevu (SOSP) se podílí na šíření dezinformací a manipulací. Slovy tehdejší mluvčí rezortu Hany Malé z roku 2023 totiž organizace, za kterou stojí například známý herní vývojář Daniel Vávra, šíří manipulativní sdělení, je ochotna spolupracovat s kvazimédii, konspirativně uvažuje, obhajuje dezinformační média a sama přímo šíří dezinformace.
Mluvčí rezortu tato slova řekla Deníku N poté, co Centrum hybridních hrozeb z ministerstva vnitra sdílelo na sociální síti X se souhlasnými slovy text projektu Manipulátoři.cz, který pojednával právě o Společnosti pro obranu svobody projevu. Článek nese titulek „Společnost pro obranu svobody (nejen kremelské) propagandy“ a rozebírá osobnosti spojené se spolkem a jejich výroky v minulosti, na základě kterých je spojuje s Moskvou.
Organizace se proti tomu od té doby vymezuje. Na konci minulého roku podala na ministerstvo žalobu, v níž se domáhá omluvy a finanční satisfakce. Věci se měl tento týden začít věnovat Městský soud v Praze, nicméně soudce Petr Košík došel k závěru, že rozhodovat by měl soud nižší instance. O tom nyní bude rozhodovat vrchní soud. Vzhledem k tomu, že organizace má blízko k současné vládě, nabízela by se možnost mimosoudního vyrovnání. To se však zatím nestalo.
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