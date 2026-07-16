Magnet na průs*r, výlet do Lán a kdo málem nestihl být u porodu
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Je opravdu... Politickým děním tento týden zahýbala dopravní nehoda Filipa Turka. Opoziční, ale i vládní poslanci byli krátce po incidentu zdrženliví. Když ale v úterý zveřejnil web Seznam Zprávy video z incidentu a následně se na síti X objevil další záznam z jiného úhlu, začala opozice volat po Turkově konci. A nejen ta. Na videu je vůz čestného prezidenta Motoristů projíždějící centrem Prahy zachycen při pokusu předjet kolonu odbočovacím pruhem a následně se zařadit zpět. Na dalším záznamu je detailně vidět, jak Turek naráží do projíždějícího nemocničního automobilu se zapnutými majáky. A jak nabouraný vůz, který vezl biologický materiál, v rychlém letu těsně míjí lidí stojící na ostrůvku.
Když se videa dostávají k premiérovi Andreji Babišovi, nemá podle svého okolí slitování. Turek dlouhodobě mezi jeho oblíbence nepatří, naposledy ho rozčílilo, když úředníky přirovnal k parazitům. Doposud vše toleroval, ale po zhlédnutí videí do vládní whatsappové skupiny píše: „Pokud jel opravdu rovně, tak je to ko**t,“ přistálo v úterý všem ministrům. Turka časuje také označením, že je to opravdu „deb*l“. A ve zjevném rozčilení ministrům následně vypisuje, že jde o „magnet na prů*er*“. Ještě během úterý pak premiér některým médiím vzkazuje, že pokud se ukážou zveřejněné záběry jako pravdivé, měl by Turek na post zmocněnce pro green deal rezignovat. O dvě hodiny později to do té doby suverénní tvář Motoristů skutečně svým způsobem udělá: tedy prozatím, než věc vyšetří policie. Zatímco Macinka ho chválí, vládní polici především z řad ANO v kuloárech kroutí očima a říkají, že šéf Motoristů už by se taky nemusel vyjadřovat.
A co teď dělá Turek? Ve sněmovně byl oba jednací dny (v úterý i ve středu) omluven ze zdravotních důvodů. Ministerstvo životního prostředí redakci napsalo, že není v postavení zaměstnavatele vládního zmocněnce pro klima a green deal. Podle resortu ale zůstává ve funkci, dokud vláda nerozhodne jinak. V praxi prý jeho „pozastavení“ znamená, že nebude dočasně vykonávat činnosti spojené s výkonem své agendy. Konkrétně se tak prý nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení. Další jednání kabinetu, na kterém by Turka mohli ministři „zbavit“ postu zmocněnce, se koná v pondělí.
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