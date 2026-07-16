0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ozempic je zázrak. Za jakou cenu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
16. 7. 20267 minut

Magnet na průs*r, výlet do Lán a kdo málem nestihl být u porodu

Kristýna Jelínková
,
Eva Soukeníková
,
František Trojan

Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.

Je opravdu... Politickým děním tento týden zahýbala dopravní nehoda Filipa Turka. Opoziční, ale i vládní poslanci byli krátce po incidentu zdrženliví. Když ale v úterý zveřejnil web Seznam Zprávy video z incidentu a následně se na síti X objevil další záznam z jiného úhlu, začala opozice volat po Turkově konci. A nejen ta. Na videu je vůz čestného prezidenta Motoristů projíždějící centrem Prahy zachycen při pokusu předjet kolonu odbočovacím pruhem a následně se zařadit zpět. Na dalším záznamu je detailně vidět, jak Turek naráží do projíždějícího nemocničního automobilu se zapnutými majáky. A jak nabouraný vůz, který vezl biologický materiál, v rychlém letu těsně míjí lidí stojící na ostrůvku. 

Když se videa dostávají k premiérovi Andreji Babišovi, nemá podle svého okolí slitování. Turek dlouhodobě mezi jeho oblíbence nepatří, naposledy ho rozčílilo, když úředníky přirovnal k parazitům. Doposud vše toleroval, ale po zhlédnutí videí do vládní whatsappové skupiny píše: „Pokud jel opravdu rovně, tak je to ko**t,“ přistálo v úterý všem ministrům. Turka časuje také označením, že je to opravdu „deb*l“. A ve zjevném rozčilení ministrům následně vypisuje, že jde o „magnet na prů*er*“. Ještě během úterý pak premiér některým médiím vzkazuje, že pokud se ukážou zveřejněné záběry jako pravdivé, měl by Turek na post zmocněnce pro green deal rezignovat. O dvě hodiny později to do té doby suverénní tvář Motoristů skutečně svým způsobem udělá: tedy prozatím, než věc vyšetří policie. Zatímco Macinka ho chválí, vládní polici především z řad ANO v kuloárech kroutí očima a říkají, že šéf Motoristů už by se taky nemusel vyjadřovat. 

Mohlo by vás zaujmout:
↓ INZERCE

A co teď dělá Turek? Ve sněmovně byl oba jednací dny (v úterý i ve středu) omluven ze zdravotních důvodů. Ministerstvo životního prostředí redakci napsalo, že není v postavení zaměstnavatele vládního zmocněnce pro klima a green deal. Podle resortu ale zůstává ve funkci, dokud vláda nerozhodne jinak. V praxi prý jeho „pozastavení“ znamená, že nebude dočasně vykonávat činnosti spojené s výkonem své agendy. Konkrétně se tak prý nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení. Další jednání kabinetu, na kterém by Turka mohli ministři „zbavit“ postu zmocněnce, se koná v pondělí. 

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články