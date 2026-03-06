0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Nikdy neumřít, všechno ovládnout
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Literatura3. 6. 202614 minut

Nečekala jsem, že v supermarketu bude někdo brečet nad mým románem o vyhynulé mořské krávě

S finskou spisovatelkou Iidou Turpeinen o jejím úspěšném debutu, vztahu lidstva k přírodě a propojování vědy s beletrií

Barbora Koutná

Debutový román Iidy Turpeinen se stal nečekanou senzací nejen v domovském Finsku. Kniha na pomezí historie a ekologie kombinuje historická fakta a zápisky vědců s románovým vyprávěním. Příběh o lidské touze po poznání i destruktivnosti tvoří tři časové linie spojené osudem vyhubeného obřího korouna bezzubého, přezdívaného mořská kráva. V roce 1741 ztroskotaná ruská expedice zvíře objeví a námořníci ho začnou lovit, aby přežili. Na palubě lodi je i německý lékař, přírodovědec a teolog Georg Wilhelm Steller: tvora fascinovaně popíše a pojmenuje. Lidé ovšem zjistí, že zvíře je snadná kořist, což během 27 let vede k jeho úplnému vyhubení. V roce 1859 se pak rozjíždí pátrání po jeho kostře pro muzejní sbírky a lidstvo si poprvé uvědomuje, že dokáže živočišný druh vymazat z planety. Vše končí v roce 1952 v helsinském muzeu, kde preparátor staré kosti opravuje. Kniha tak opisuje oblouk od prvních objevitelů a lovců přes vědce toužící hlavněpo exponátech až po lidi, kteří se snaží zachránit aspoň zbytky toho, co minulé generace zničily. „Píše v přítomném čase, plynule přecházejíc od postavy k postavě, a jemně, ale neúprosně nás táhne kupředu. Ostře vykresluje emocionální detaily. Výsledkem je kniha, která se čte téměř hypnoticky,“ napsal The Guardian o díle, jež autorka nedávno představila na Světě knihy.

Vaše kniha je přeložena téměř do 30 jazyků. Česky vyšla jako Poslední siréna, anglicky to bylo Beasts Of The Sea (Mořská zvířata), francouzsky À la recherche du vivant (Pátrání po živém) a finský originál zní Elolliset. Čím je to dané?

Způsobila to právě finština. Vymysleli jsme s nakladateli skvělý název, nebo jsme si to aspoň mysleli. Elolliset je starý vědecký pojem, který by se dal přeložit jako živá příroda, antonymum přírody neživé jako jsou horniny, mušle. V tom slově je schovaný jak vědecký, tak historický rozměr příběhu. Navíc staví všechny živočišné i rostlinné druhy na jednu úroveň, takže v něm můžeme hledat i filozofický aspekt. Jenže se ukázalo, že v žádném jiném jazyce takové slovo neexistuje, což se ve finštině stává poměrně často. Ale líbí se mi rozmanitost, s jakou překladatelé k názvu přistupovali.

↓ INZERCE

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články