Digitální rozvod s Amerikou. Kdy budeme mít „český WhatsApp“?
Evropské instituce a unijní vlády začínají bojovat se závislostí na oblíbené aplikaci - mimo jiné pokusem o vývoj vlastních nástrojů
Tu situaci známe v žurnalistickém oboru všichni. Chystá se zahraniční cesta českého politika a koordinace téměř všeho se odteď řeší ve whatsappové skupině „Press trip Polsko, květen 2023“ – od přesného času odletu přes oznamování tiskových konferencí až po zoufalé prosby kolegů o baterky do diktafonu. Není na tom nic zvláštního, jde o jednu z nejpopulárnějších chatovacích aplikací na světě, používají ji téměř tři miliardy lidí.
V Evropě platí WhatsApp za vůbec nejoblíbenější podobnou aplikaci k rychlému posílání zpráv, fotek; k videohovorům ji používá mezi 80 a 90 procenty Němců, Italů i Španělů. Podle březnových dat společnosti Eset k uživatelům patří také 89 procent Čechů – a je evidentní, že nejen pro soukromou komunikaci s těmi, kdo odmítají používat iPhone, upřednostňuje tuto aplikaci spousta profesionálů včetně zmíněných státních úředníků.
Stále více zemí v EU se však snaží pracovní komunikaci přes oblíbený kanál ve státním sektoru omezit. Státy jako Francie, Německo, státy Beneluxu, Itálie nebo Polsko vytvořily vlastní aplikace pro interní komunikaci státních zaměstnanců – slouží k posílání citlivých (ale ne utajovaných) informací, nad kterými tak státy mají kontrolu. WhatsApp patří sice mezi „média“, jež disponují zabezpečením zpráv, a přidává postupně nové bezpečnostní nástroje, zároveň se potýká s kybernetickými podvody.
Ty jsou nejčastěji založené na vydávání se za důvěryhodnou osobu nebo organizaci s cílem vylákat peníze, přístup k účtu nebo citlivé údaje. Evropské státy se navíc vytvářením alternativ snaží snižovat závislost na amerických softwarech – WhatsApp od roku 2014 patří společnosti Meta (dříve Facebook). „Naše komunikace v současné době často probíhá prostřednictvím platforem, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu,“ řekla vlivnému bruselskému webu Politico nizozemská ministryně pro digitální záležitosti Willemijn Aerdts. „Ve světě, kde se technologie stále častěji využívá jako nástroj moci, to představuje riziko.“
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