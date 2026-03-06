Česko už euro nikdy nepřijme
Šance na přijetí společné měny je mizivá, když se k tomu Česko neodhodlalo ani za ideální konstelace
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Čas od času prezident Petr Pavel rozvíří vody, když veřejně vyjádří podporu společné unijní měně. Můžeme považovat za sympatické, že tak činí, přestože mu to žádné politické body nepřinese, neboť většina obyvatel další krok k evropské integraci odmítá. A po 22 letech v EU je takřka jasné, že se Česko k tomuto kroku už nikdy neodhodlá.
Poslední naděje pohasla během minulého volebního období. V koalici vedené Petrem Fialou čtyři z pěti stran podporovaly přijetí eura – výjimkou byla ODS, zatímco Piráti, lidovci, Starostové i TOP 09 byli pro. Navíc od roku 2023 získalo přijetí eura podporu prezidenta, když Miloše Zemana vystřídal na Hradě právě Petr Pavel. Ani tak se ale nic nestalo; ba co víc, když ministr pro evropské záležitost Martin Dvořák (STAN) jmenoval koordinátora pro přijetí eura, málem z toho byla kvůli nelibosti občanských demokratů koaliční krize.
Jinými slovy, na české politické scéně patrně nebude už nikdy euru více nakloněná konstelace než za Fialovy vlády. Motoristé, SPD i hnutí ANO jsou proti, čerstvý uchazeč o voličské hlasy Martin Kuba hlásá spolehlivé heslo: euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. To je samozřejmě prázdné sdělení, přijetí eura je z velké části politické rozhodnutí, které vyjadřuje více víru v unijní projekt než ekonomickou motivaci.
Otázka, kdy je to pro zemi výhodné, se poměrně dynamicky proměňuje v čase. Třeba v současné době by díky nižším úrokovým sazbám nastaveným Evropskou centrální bankou bylo patrně pro většinu Čechů výhodné, kdyby se v zemi platilo eurem. Stejně tak by si za takové situace mohla česká vláda u mezinárodních investorů půjčovat s nižším úrokem.
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