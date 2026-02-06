Jak nové hnutí Martina Kuby láká nespokojené členy ODS
Martin Kupka vysvětluje, jak tomu chce zabránit a jeho protivník říká, co ještě chystá
ODS letos slaví 35. narozeniny, ale moc důvodů k bujaré oslavě nejstarší česká polistopadová strana v tuto chvíli nemá. Jak ukazují poslední průzkumy, voličská podpora se potácí mezi 14 a 15 procenty hlasů a na záda jí stále těsněji dýchá hnutí STAN. Na klidu partaji nepřidává ani zrod nového hnutí Naše Česko, které založil bývalý dlouholetý člen ODS a krátce i její předseda Martin Kuba.
Slibem, že „to bude dělat jinak“, cílí nejen na zklamané voliče své původní strany, ale i na její členy. A minimálně u některých komunálních politiků ODS v tom má úspěch. Občanští demokraté odcházející ke Kubovi mluví o dlouhodobé nespokojenosti se způsobem fungování své strany, pocitu, že jejich výhrady tam nejsou vyslyšeny, a o přesvědčení, že po letech v koaliční vládě už ODS není tou rozhodnou sebevědomou stranou, jakou v jejich vzpomínkách byla kdysi. Chuť narozeninového dortu tak pro oslavence teď závisí i na tom, jak Kuba uspěje a jak jeho Naše Česko bude lákat dál.
Křičet je dobré
Na svém vrcholu měla ODS přes 34 tisíc členů, po policejním zásahu na Úřadu vlády v roce 2013 a pádu vlády Petra Nečase straně výrazně členové ubyli a dnes jich má přes deset tisíc. Na tehdejším úbytku se optikou kritiků podepsal také Martin Kuba, který stranu v nejhlubší krizi několik měsíců dočasně vedl, ale po zvolení nového předsedy ODS Petra Fialy a při následné snaze občanských demokratů o zlepšení pověsti se jako muž spojovaný s „kmotrovskou“ érou partaje z celostátní politiky stáhl.
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