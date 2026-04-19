Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Minulý týden19. 4. 20263 minuty

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper

Kvůli vysoké koncentraci prachu ze Sahary v českém ovzduší pršel z nebe krvavý déšť. Zemřel Jan Potměšil. Ministr kultury za stranu Motoristé sobě Oto Klempíř na tiskové konferenci ohlásil, že vláda chce od příštího roku zestátnit veřejnoprávní média a přes financování je podřídit politické moci. „Křižník evropských kverulantů ztratil hlavní stěžeň,“ komentoval zpravodajský server Novinky.cz výsledek maďarských parlamentních voleb, ve kterých drtivě prohrál tamní dlouholetý proruský premiér Viktor Orbán; politologové dospěli k závěru, že i když byl český premiér Andrej Babiš velkým Orbánovým podporovatelem a spojencem, jeho roli evropského vykonavatele ruských zájmů převzít nedokáže a možná ani nechce. Hodnotím to jako studenou sprchu, protože něco takového jsme vůbec nečekali a nedovedeme si to zatím vysvětlit, reagoval předseda místního výboru městské části Dluhonice Oldřich Boráň na zprávu, že podle měření státního podniku Ředitelství silnic a dálnic nepřekračuje hluk z nově postavené dálniční estakády vedoucí nad střechami dluhonických domů úředně stanovené limity, a firma tak navzdory zoufalství a protestům postižených obyvatel nebude kolem své stavby podnikat žádná protihluková opatření. Stoupl zájem o službu v české armádě a o obranu vlasti a pro letošek plánovaná kvóta 2250 přijatých nováčků byla naplněna z 86 procent, oznámili vojenští statistikové. Prahu navštívil generální tajemník NATO Mark Rutte a s premiérem Andrejem Babišem jednal o neochotě jeho vlády plnit spojenecké závazky a financovat dostatečně obranu Česka. Měl jsem za to, že to jsem já jako lékař, souviselo to s Červeným křížem, konkrétně pracovníkem Červeného kříže, který podporujeme, a já jsem měl být lékař, který pomáhá lidem zlepšovat život – a já ho skutečně zlepšuji. O hodně, citovala i zdejší média slova, kterými americký prezident Donald Trump vysvětlil, proč na svou síť Truth Social pověsil umělou inteligencí vytvořený obrázek sebe sama, jak v rouchu Ježíše Krista vkládá své zářící dlaně na hlavu ležícího nemocného muže, a jeho uzdravovací proces v pozadí posiluje rozvinutá americká vlajka, socha Svobody a letící bombardér; Trump svůj portrét coby Spasitele ze sítě po několika hodinách smazal, nicméně v amerických i evropských médiích zesílily už nějakou dobu přítomné obavy odborníků i zákulisních zasvěcenců, že současný americký prezident je dementní a jeho nemoc postupuje s velkou rychlostí. Svět je pustošen hrstkou tyranů, kteří místo pomoci nemocným dávají miliardy na války, navzdory tomu jej ale drží pohromadě nespočet bratrů a sester, kteří si navzájem pomáhají, citovala média slova, která po Trumpově obrázkové stylizaci do Ježíše pronesl papež Lev XIV. během návštěvy Kamerunu. Evropa urychleně vypracovává plán B pro případ, že Spojené státy pod vedením nevyzpytatelného prezidenta Trumpa opravdu vystoupí z NATO, napsaly agentury poté, co vyšel najevo plán vůdčích evropských zemí využít stávající struktury Aliance tak, aby Evropa byla schopna se bránit bez Washingtonu. Jedenáct a půl milionu korun odměny dostali od Královéhradeckého kraje dva výletníci, kteří loni při procházce na vrchu Zvičina u Třebihošti našli osmikilogramový poklad zlatých mincí a šperků zakopaných zde neznámým majitelem někdy kolem roku 1920 a poctivě jej odevzdali úřadům. Meteorologové oznámili, že se v Česku kvůli nedostatečným dešťům začíná nenápadně rozvíjet nebezpečné sucho.

