Maďarský vzkaz pro Patrika Nachera
Fakt, že vláda Andreje Babiše chce převést veřejnoprávní média pod státní rozpočet, nás posouvá směrem ke světu Viktora Orbána
Nerozumí Patrik Nacher problematice veřejnoprávních médií, nebo svým voličům lže? Na síti X napsal: „No prosím, to je inspirace. My se snažíme změnit způsob financování a je hned zle. Vítěz maďarských voleb chce rovnou pozastavit zprávy veřejnoprávních médií, dokud nebudou nestranné. Tak si počkám tady na ty reakce…“ Reagoval tak na vyhlášení Pétera Magyara, který skutečně oznámil, že zpravodajství veřejnoprávních médií se zastaví, protože sloužila politikům, a ne veřejnosti.
Nacher srovnává nesrovnatelné, kdyby chtěl hledat paralelu mezi maďarskou a naší zkušeností, musel by zamířit spíše do roku 1989. Tehdy bylo všem jasné, že propagandistická Československá televize a rozhlas musí projít zcela zásadní obsahovou i personální proměnou.
Jen ve zkratce, Viktor Orbán za svého autoritářského vládnutí nechal zlikvidovat řadu soukromých nezávislých médií. Státní inzerci a reklamu dostala jen blízká média, pokud soukromé firmy inzerovaly v kritických redakcích, dočkaly se okamžitě od úřadů šikany. Zahraniční investoři opouštěli zemi, ti domácí mnohdy raději vycouvali. I nadále kritická média byla opakovaně sužována různými kontrolami a třeba rozhlasovým stanicím byla odebírána licence.
Veřejnoprávní média vysílala bezvýhradnou propagandu, někteří redaktoři se zapojovali přímo do kampaně Fideszu. „V letech 2018–2022 byli zástupci všech opozičních stran veřejnoprávními médii pozváni celkem pouze osmnáctkrát,“ připomněla redakce Telex.hu. Během kampaně 2022 získala opozice pár minut před osmou ráno. Nic z toho se Babišovi a Nacherovi nedělo.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Respekt ObchodPřejít do obchodu
