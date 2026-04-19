Pět českých zpráv
ODS mění lídryni v Brně
Primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS) již nebude obhajovat svůj mandát kvůli zdravotním potížím. Občanská demokratická strana kandiduje na brněnský magistrát v koalici s TOP 09 a dalšími nezávislými kandidáty a kandidátkami. A jednu takovou dosadili přímo do čela. Lídryní bude producentka, dokumentaristka a zakladatelka festivalu Serial Killer Kamila Zlatušková. „V České republice v posledních měsících dochází k oslabování základních demokratických hodnot a veřejný prostor začínají ovládat hochštapleři, kteří nás táhnou směrem k Rusku. Naštvala jsem se natolik, že jsem se rozhodla pro velkou životní změnu, ačkoli jsem dosud veškeré nabídky na politické angažmá s díky odmítala,“ napsala na svém facebookovém profilu Zlatušková. Česko čekají komunální volby letos na podzim.
Ruské výhrůžky
Uprostřed minulého týdne zveřejnilo ruské ministerstvo obrany seznam evropských firem, které se podílejí na výrobě dronů pro Ruskem napadenou Ukrajinu. Jsou mezi nimi i dvě české. Poté, co Rusko seznam zveřejnilo, uvedl exprezident země a místopředseda tamní bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv, že „seznam evropských závodů, které vyrábějí drony a další vybavení, představuje seznam potenciálních cílů pro ruské ozbrojené síly“. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si proto na začátek tohoto týdne předvolal ruského velvyslance, aby vyjádření vysvětlil.
