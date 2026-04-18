Proč války najednou trvají tak dlouho
Zapomenutý konflikt v Súdánu ilustruje svět bez spolupráce, zato s rostoucím soupeřením nových mocností
Před dvaceti lety vystoupil v Radě bezpečnosti OSN herec George Clooney a apeloval na zajištění míru v súdánské provincii Dárfúr, kde počátkem tisíciletí zemřelo 200 až 300 tisíc lidí, často v brutálních masakrech. Jeho angažmá, mezinárodní nevládní kampaň, diplomatické snažení a následné vyslání mírových sborů OSN symbolizovaly tehdejší zájem na ukončení války.
Přesně tři roky trvající nová válka v téže východoafrické zemi už se odhadovaným počtem obětí začíná blížit konfliktu z počátku tisíciletí a čtrnáct z padesáti milionů obyvatel muselo prchnout z domova. Ovšem vlivné aktivistické kampaně, masové demonstrace za mír či diplomatické snažení velmocí tentokrát vypozorovat nejdou.
Konfliktů s globálním dopadem probíhá tolik, že se těm geopoliticky méně ožehavým nedostává pozornosti. A s touto proměnou světa souvisí i méně známý, ale nesmírně důležitý trend: jakmile se nějaká země propadne do bojů, je stále těžší obnovit mír a vládu práva. V polovině osmdesátých let byla průměrná délka tehdy probíhajících konfliktů zhruba třináct let, dnes už dvacet. Proč?
Řešení krizí
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu