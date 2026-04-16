0:00
0:00
Kultura16. 4. 20266 minut

Sochař, který plete hlavu archeologům

Ondřej Navrátil se přesunul od mramoru k vejcím a v Pardubicích vystavuje svůj deník lásky

Jan H. Vitvar

„Vlastně je to takový deníkový záznam. Jen jsem místo stránek používal plata od vajec,“ vysvětluje Ondřej Navrátil, jak vznikla jeho vůbec první samostatná výstava. V 27 letech se jí nyní dočkal v pardubické galerii Art Space NOV a pojmenoval ji Platonická láska. Věnoval ji své přítelkyni, jejíž tvář v nesčetných variacích zachytil nejen na papírových obalech od slepičích produktů, ale také na samotných vejcích. „Je to moje nejčastější jídlo a musím poděkovat taťkovi, který mi pro výstavu schovával ty nejhezčí a nejbarevnější.“

Když loni Navrátil diplomoval na AVU v ateliéru Figurální socha a medaile Vojtěcha Míči, jeho závěrečná práce Nevrátil se? patřila bez debat k nejoriginálnějším a zároveň nejnáročnějším diplomkám. Její nepřehlédnutelná část v podobě ocelové, šest metrů vysoké kulovité observatoře dodnes stojí na školní zahradě, kde už bývalým spolužákům a spolužačkám slouží k provizornímu přespávání. Patřily k ní ještě reliéfy z tepané mědi vycházející z řecké mytologie a dokumentace pozoruhodných „objevů“ v Kubíčkově lomu, kde sochař s přáteli tesá do pískovce fosilie vyhynulých druhů, aby je pak vydával za archeologické nálezy.

Navrátil miluje práci s tradičními materiály. Předloni si díky Erasmu na akademii v Carraře mohl vyzkoušet i tvorbu do toho nejklasičtějšího: v tamním mramorovém dole pracoval na stejných místech, kde kdysi vznikala nejslavnější díla Michelangela Buonarrotiho. V době, kdy významná část českého sochařství tíhne k minimalismu a laciným materiálům, může být tahle fascinace tradicí pro leckoho podivná, Ondřej Navrátil ji nicméně má v krvi.

Narodil se v Zábřehu na Moravě, kde má jeho otec rodinnou firmu na zakázkovou kovovýrobu. Střední školu absolvoval ve Světlé nad Sázavou, kde vystudoval obor uměleckořemeslné zpracování kovů. Na AVU (kam ho v roce 2019 přijímal sochař Lukáš Rittstein) se tak dostal už s nabytou řemeslnou zručností, a navíc s výhodou zázemí v otcově firmě, kde si mohl zřídit ateliér. Vajíčka použitá na nynější výstavě pocházejí opět z rodinných zdrojů. Dokonce jsou některá z nich prezentovaná v originálním „snášedle“, dřevěné budce, kam je v Zábřehu chodí slepice klást.

