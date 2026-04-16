Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak se vyhnout nejhoršímu
16. 4. 20263 minuty

Smí se kritizovat Izrael?

Přiznejme těm druhým dobré úmysly, dokud neprokážeme, že je tomu jinak

Erik Tabery

Skupina Ida The Young získala hudební cenu Anděl, ale víc než o její muzice se debatovalo o prohlášení, které přednesla při přebírání ocenění. Kritizovala Izrael za postup v Gaze a sponzora cen Coca-Colu za to, že má výrobnu na území Palestiny. Na adresu kapely se za to snesla drsná kritika – od toho, že podporují teroristy, přes to, že jsou užiteční idioti, až po to, že jsou alibisti. Jinak většinou vtipný DJ Roxtar o nich natočil krátkou píseň, kde skupinu označuje za voly a pomatence. Nabízí se zdánlivě absurdní otázka: Unese Česko kritiku Izraele?

Neexistuje téma, které by bylo více polarizující, než je otázka Izraele a Palestiny. Vzhledem ke složité a často krvavé historii je to logické. Ustálená forma debaty v Česku je, že kdo podporuje Izrael, schvaluje genocidu v Gaze. A naopak kdo podporuje Palestince, schvaluje terorismus Hamásu. Jako kdyby nebylo nic mezi tím.

Česká společnost je tradičně proizraelská a je dobře, že si Česko pěstuje dobré vztahy i nadále. Kde se ale vzala představa, že se nemá Izrael kritizovat? Nebo dokonce, že kritika je automaticky označována za projev antisemitismu či vyjádření souhlasu s terorismem? Pak by museli být antisemité i sami Izraelci, protože tamní debata je výrazně pestřejší a kritičtější než u nás. Bývalý premiér Ehud Olmert mimo jiné napsal: „Ano, Izrael se dopouští válečných zločinů.“ S čím se samozřejmě nedá ztotožnit, je zpochybňování práva Izraele na existenci.

