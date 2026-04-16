Smí se kritizovat Izrael?
Přiznejme těm druhým dobré úmysly, dokud neprokážeme, že je tomu jinak
Skupina Ida The Young získala hudební cenu Anděl, ale víc než o její muzice se debatovalo o prohlášení, které přednesla při přebírání ocenění. Kritizovala Izrael za postup v Gaze a sponzora cen Coca-Colu za to, že má výrobnu na území Palestiny. Na adresu kapely se za to snesla drsná kritika – od toho, že podporují teroristy, přes to, že jsou užiteční idioti, až po to, že jsou alibisti. Jinak většinou vtipný DJ Roxtar o nich natočil krátkou píseň, kde skupinu označuje za voly a pomatence. Nabízí se zdánlivě absurdní otázka: Unese Česko kritiku Izraele?
Neexistuje téma, které by bylo více polarizující, než je otázka Izraele a Palestiny. Vzhledem ke složité a často krvavé historii je to logické. Ustálená forma debaty v Česku je, že kdo podporuje Izrael, schvaluje genocidu v Gaze. A naopak kdo podporuje Palestince, schvaluje terorismus Hamásu. Jako kdyby nebylo nic mezi tím.
Česká společnost je tradičně proizraelská a je dobře, že si Česko pěstuje dobré vztahy i nadále. Kde se ale vzala představa, že se nemá Izrael kritizovat? Nebo dokonce, že kritika je automaticky označována za projev antisemitismu či vyjádření souhlasu s terorismem? Pak by museli být antisemité i sami Izraelci, protože tamní debata je výrazně pestřejší a kritičtější než u nás. Bývalý premiér Ehud Olmert mimo jiné napsal: „Ano, Izrael se dopouští válečných zločinů.“ S čím se samozřejmě nedá ztotožnit, je zpochybňování práva Izraele na existenci.
