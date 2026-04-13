Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Obálka vydání 16/2026
16/2026 • 13.–19. 4. 2026

Jak se vyhnout nejhoršímu

Exkluzivní rozhovory: pět předních světových intelektuálů vykládá dramatické události poslední doby

Obálka vydání 15/2026
Muž, který porazil fotbalovou hydru
6.–12. 4. 2026
France Statue of Liberty Mural Autor: ČTK / AP / Sylvain Plazy

Editorial

Kdy přichází čas na kompromis?

Erik Tabery

Je třeba vítat, když se najde shoda mezi vládou a opozicí. Nemělo by se to však dít u destrukce klíčových institucí. Tam se potom stává opozice spolupachatelem

Anketa

Čeho jste se v mládí báli? A naplnilo se to?

Respekt

Respekt • Despekt

Respekt/Despekt

Respekt

Komentář

Tohle nejsou autíčka na písku, tohle je NATO

Marek Švehla

Konflikt vlády s prezidentem oslabuje Česko v nejméně vhodné době

Říkali, že „málo fouká“, a teď je z toho strategický význam

Magdaléna Fajtová

Válka v Íránu ukázala, jak odpůrci zelené energie zaspali dobu

Trumpův vlastní gól

Fareed Zakaria

Bilance další americké války na Blízkém východě není dobrá

Ján Markoš: Napsala tento text AI?

Ján Markoš, Denník N

A záleží na tom vůbec? Překáželo by vám, kdyby ano?

Téma

Jak se vyhnout nejhoršímu

Tomáš Lindner

Exkluzivní rozhovory: pět předních světových intelektuálů vykládá dramatické události poslední doby

Ivan Krastev: „Západ“ z časů studené války už se nevrátí

Tomáš Lindner

Bránit status quo nemůže nikoho bavit. Evropa si musí umět představit společnost, která je lepší než ta naše, a vidět příležitosti i tam, kde je objektivně mnoho rizik

Odd Arne Westad: Svět dnes připomíná dobu před první světovou válkou

Tomáš Lindner

Nikomu z nás nedošlo, jak zásadní význam bude mít masivní přesun bohatství ze Západu do východní Asie. Situace je výbušná a všichni potřebujeme lepší dialog mezi velmocemi.

Herfried Münkler: Impéria se nikdy neptají, co smějí dělat. Zajímají je jen jejich limity 

Tomáš Lindner

Svět dnes ovládají USA, Čína a Rusko a systémy složené ze tří hlavních aktérů bývají mimořádně nestabilní. Evropa se musí stát čtvrtým aktérem a vtáhnout do koncertu mocností Indii.

Rose Gottemoeller: NATO má v USA pořád silnou podporu. Vztahy s Evropou se ale trvale změní 

Tomáš Lindner

Většina států touží po stabilitě, která je podmínkou fungování finančních trhů i obchodu. Za prezidenta Trumpa se to ale nepovede.

Andreas Reckwitz: Západní demokracie jsou méně schopné řešit problémy a je namístě zkoumat příčiny

Tomáš Lindner

Mizí základní životní očekávání moderní společnosti: že zítra bude lépe než dnes. To ale neznamená, že se musíme stát pesimisty a apokalyptiky.

Agenda

Pět českých zpráv

Respekt

Pět světových zpráv

Respekt

Česko

Prezident se hodlá zúčastnit summitu NATO i přes odpor Macinky. Cest je více

Kristýna Jelínková, Ondřej Kundra

Konflikt mezi Hradem a Strakovou akademií opět sílí

Politika

Komunikace Babišovy vlády připomíná trolling. Jak na něj máte věcně reagovat?

František Trojan, Kristýna Jelínková

Petr Macinka vysvětluje poslancům smysl masivních škrtů zahraniční, rozvojové a humanitární pomoci

Zahraničí

Trumpovy výhružky na Írán neplatí. Jeho voliči to ale ještě nezjistili

Dominika Perlínová

Donald Trump se tváří, že z války vychází jako vítěz. USA však v boji nic nezískaly

Věda

Kvalita a vliv čínské vědy stoupají závratným tempem

Ross Andersen, The Atlantic

Kdy čínští výzkumníci předeženou ty americké?

Vzdělávání

Dětí ubývá a škola na každé návsi už nedává smysl

Markéta Plíhalová

Řešením pro místa, kde je dětí moc nebo naopak málo, je sdílení. Říká se mu svazková škola a pro český venkov to může být cesta, jak si udržet mladé rodiny  

Technologie

Proč se Američané vracejí na Měsíc?

Martin Uhlíř

Hnací motory obnovení měsíčních letů jsou hned dva: snaha Ameriky dokázat Číně, že není slábnoucí velmocí, a ega mužů, jako jsou Trump, Musk a Bezos

Společnost

Jenom jsem čekala, kdy už to na nás spadne

Clara Zanga

Nejmladší generace řeší ve stínu „geopolitické úzkosti“, jak naplánovat dobrý život a udržet si naději ve světě rozpadajících se hodnot 

Kultura

Moje ticho je hlasitější než zvuk zesilovače Marshall

Pavel Turek

Do Prahy míří skladatel Gustavo Santaolalla držitel, dvou Oscarů a autor soundtracku k úspěšné hře a seriálovému hitu The Last of Us

Album týdne: Brutální drony metalové kapely Sunn O))) se rodí ze zvuků lesa

Pavel Turek

Seriál týdne: Ženské kamarádství není v seriálu Jak se dostat z Belfastu do nebe žádná záhada

Jindřiška Bláhová

Výstava týdne: Plavba s roubenkou na zádech v přílivu imaginace malířky Marcely Putna

Jan H. Vitvar

Kultura

Nechtěla jsem být ženský ideál, ale enfant terrible

Barbora Koutná

Debutující Marie Škrdlíková ve svých povídkách zachycuje neklid dospívání a rané dospělosti s citem pro jazyk i detail

Literatura

Hrdost i malá prestiž

Jakub Rákosník

Jak se rodil český byznys

Aby nepřijely buldozery

Jindřiška Bláhová

Jeden den v životě

Když se probudím

Vlaďka Coufalová

Komiks

Zen žen

Lela Geislerová, Martin Mach Ondřej

Minulý týden

Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera

Ivan Lamper