Jak se vyhnout nejhoršímu
Exkluzivní rozhovory: pět předních světových intelektuálů vykládá dramatické události poslední doby
Tohle nejsou autíčka na písku, tohle je NATO
Marek Švehla
Konflikt vlády s prezidentem oslabuje Česko v nejméně vhodné době
Říkali, že „málo fouká“, a teď je z toho strategický význam
Magdaléna Fajtová
Válka v Íránu ukázala, jak odpůrci zelené energie zaspali dobu
Trumpův vlastní gól
Fareed Zakaria
Bilance další americké války na Blízkém východě není dobrá
Ján Markoš: Napsala tento text AI?
Ján Markoš, Denník N
A záleží na tom vůbec? Překáželo by vám, kdyby ano?
Jak se vyhnout nejhoršímu
Tomáš Lindner
Exkluzivní rozhovory: pět předních světových intelektuálů vykládá dramatické události poslední doby
Ivan Krastev: „Západ“ z časů studené války už se nevrátí
Tomáš Lindner
Bránit status quo nemůže nikoho bavit. Evropa si musí umět představit společnost, která je lepší než ta naše, a vidět příležitosti i tam, kde je objektivně mnoho rizik
Odd Arne Westad: Svět dnes připomíná dobu před první světovou válkou
Tomáš Lindner
Nikomu z nás nedošlo, jak zásadní význam bude mít masivní přesun bohatství ze Západu do východní Asie. Situace je výbušná a všichni potřebujeme lepší dialog mezi velmocemi.
Herfried Münkler: Impéria se nikdy neptají, co smějí dělat. Zajímají je jen jejich limity
Tomáš Lindner
Svět dnes ovládají USA, Čína a Rusko a systémy složené ze tří hlavních aktérů bývají mimořádně nestabilní. Evropa se musí stát čtvrtým aktérem a vtáhnout do koncertu mocností Indii.
Rose Gottemoeller: NATO má v USA pořád silnou podporu. Vztahy s Evropou se ale trvale změní
Tomáš Lindner
Většina států touží po stabilitě, která je podmínkou fungování finančních trhů i obchodu. Za prezidenta Trumpa se to ale nepovede.
Andreas Reckwitz: Západní demokracie jsou méně schopné řešit problémy a je namístě zkoumat příčiny
Tomáš Lindner
Mizí základní životní očekávání moderní společnosti: že zítra bude lépe než dnes. To ale neznamená, že se musíme stát pesimisty a apokalyptiky.
Moje ticho je hlasitější než zvuk zesilovače Marshall
Pavel Turek
Do Prahy míří skladatel Gustavo Santaolalla držitel, dvou Oscarů a autor soundtracku k úspěšné hře a seriálovému hitu The Last of Us