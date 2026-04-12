Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Velký střet dvou odlišných vzduchových hmot přinesl do Česka výrazné ochlazení. Začala 80. plavební sezona na Brněnské přehradě. Pádem do ledovcové trhliny zahynul na Špicberkách český polárník Miroslav Jakeš (75). Pod vedením ministra zahraničí Petra Macinky zahájila Babišova vláda boj proti účasti prezidenta republiky a nejvyššího velitele českého vojska Petra Pavla na blížícím se summitu NATO v turecké Ankaře. Je to totální neúspěch, který ohrožuje bezpečnost naší země: íránský jaderný program nebyl zničen, hrozba balistických raket zůstala, režim zůstal nedotčený, a dokonce vychází z války posílen, citovala média komentář, kterým bývalý zástupce náčelníka generálního štábu izraelské armády Ja’ir Golan zhodnotil oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Amerika pod jeho vedením „ohromujícím způsobem“ vyhrála válku s Íránem, takže je možné uzavřít příměří a ukončit boje. Česká veřejnost si u příležitosti jeho nedožitých 115. narozenin připomenula památku hrdiny boje proti nacismu a jednoho z nejlepších československých stíhacích pilotů druhé světové války Františka Peřiny přezdívaného díky svému leteckému umění Generál nebe. Havárie vodovodu poškodila městský úřad v Blansku. Po čtyřleté přestávce znovu vyjely vlaky na úzkokolejnou dráhu z Nové Bystřice do Obrataně. Sen se stává skutečností, komentoval plzeňský primátor Roman Zarzycký (ANO) fakt, že vyhnáním aut a sázením stromů začala dlouho připravovaná přeměna tamního náměstí Republiky v pěší a odpočinkovou zónu. Zemřel jeden z prvních tiskařů Informačního servisu Milan Sviták. Pražská botanická zahrada připravila ve svém skleníku Fata Morgana každoroční výstavu exotických motýlů, tentokrát s cílem odhalit návštěvníkům tajemství, díky němuž dokážou tato na první pohled křehká a bezbranná zvířata přežít v tvrdém světě. Čínský komunistický režim by se neměl vměšovat do volby budoucího tibetského duchovního vůdce dalajlamy, i když Čína území Tibetu ovládá, shodli se na závěr své březnové schůze čeští senátoři. Místo řečí o kolapsu NATO bych radši mluvila o znovustvoření Aliance, prohlásila ukrajinská velvyslankyně při NATO Aljona Getmančuk v reakci na vystoupení některých evropských členů Aliance zděšených oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že chce z obranného spolku vyvést Spojené státy; Getmančuk upozornila Evropany, že místo strachu a obav mohou současné trumpistické turbulence vést naopak k renesanci západního spojenectví a ke vzniku nové aliance, která zahrne zkušenou, v bojích zocelenou Ukrajinu a bude „mnohem efektivnější, vynalézavější a schopnější odrazit ruskou hrozbu“. Ve Velkých Přílepech byla slavnostně uvedena do provozu první otevřená věznice pro ženy v Česku, ve které by se trestankyně měly připravit na návrat do běžného života tak dobře, aby po odchodu z kriminálu už dál nepáchaly trestnou činnost. Na výlet si tam zajít a tak. Je tam živo. Jsou tam cukrárny, bufety, zmrzlina, pizzerie, vyjmenovala karvinská obyvatelka Hedvika Foltýnová novinářům, proč se už velmi těší na květnové otevření nové lávky pro chodce a cyklisty přes řeku Olši mezi Karvinou a polským Hažlachem. Ranní oblohu nad Českem ozdobila kometa C/2025 R3 (PanSTARRS), která k Zemi podle odborníků přilétla poprvé v historii lidstva a po průletu kolem Slunce bude navždy vymrštěna do mezihvězdného prostoru.
