Jak se v Česku schvalují zásadní reformy
Dění kolem nového stavebního zákona je alarmující
Česko se potýká s krizí bydlení, proto potřebuje nový stavební zákon, který by umožnil stavět rychleji. Tato myšlenka provází jednání o zásadní legislativě od počátku – zákon má dramaticky přepsat pravidla i postupy výstavby. Současná vláda tak navazuje na snahy předešlého Babišova kabinetu v roce 2021.
Na současném dění kolem stavebního zákona přitom nejsou nejpozoruhodnější samotné změny, i když jsou zásadní a vzbuzují mnoho otázek. Jde také o to, že jedna z Babišových firem se věnuje výstavbě rezidenčních bytů, což otevírá otázku možného střetu zájmů. Základními principy nových stavebních pravidel by měla být centralizace stavebních povolení, zrušení některých hygienických a enviromentálních omezení nebo zrychlení celého procesu povolování staveb.
Důležitější než samotný obsah je však možná proces, jakým klíčová legislativa vzniká. Světlo světa totiž nespařila na žádném z ministerstev, jak bývá zvykem u podobných záležitostí. Ačkoli jde skutečně o komplexní změny, Poslanecká sněmovna o nich jedná na základě poslaneckého návrhu, pod kterým jsou podepsány stranické špičky současné vládní koalice.
Je to způsob, jak se vyhnout mezirezortnímu připomínkovému řízení, během kterého se k připravovaným zákonům mohou vyjádřit státní i nestátní aktéři, aby případně upozornili na možné problémy, komplikace, protichůdné záměry a další nástrahy, které by podle nich mohly ohrozit fungování nových pravidel. Při tomto standardním a ozkoušeném procesu vzniká také dopadová studie, která případně vyčíslí rozpočtové a další vlivy. Tomu všemu se stavební zákon, v jehož rámci má dojít k úpravě více než čtyř desítek dalších norem, vyhýbá.
