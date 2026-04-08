Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
8. 4. 20266 minut

Ján Markoš: Napsala tento text AI?

A záleží na tom vůbec? Překáželo by vám, kdyby ano?

Ján Markoš
Denník N

Hned na úvod si dejme jednu hádanku. Existují dvě možnosti, jak vznikl tento článek. První: celý ho napsal člověk. Druhá: od A po Z jej vygenerovala umělá inteligence. Zkuste si, prosím, všímat v následujících větách a odstavcích různých indicií, které by vám mohly napovědět správnou odpověď. K finálnímu odhalení dojde – v souladu s pravidly budování dramatického napětí – až na samotném konci textu.

Než se tam dostaneme, položme si ještě jinou, poměrně kacířskou otázku. Záleží vůbec na tom, kdo (nebo co) texty píše? Vždyť text je jednoduše text, řetězec slov a vět. Měl by mít výpovědní hodnotu bez ohledu na to, kdo je jeho autorem.

Představte si například, že jste v práci a dozvíte se, že vám někdo zrovna vykrádá byt. Je opravdu důležité, od koho tuto zprávu máte? Možná vám zavolala sousedka. Možná vás informovala policie. Možná vám varovnou SMS poslal bezpečnostní systém nainstalovaný ve vašem bytě. A možná se s vámi spojil váš virtuální asistent.

↓ INZERCE

To, co vás v tom okamžiku zajímá nejvíc, je pravdivost dané zprávy. Na jejím zdroji vás tedy zajímá výhradně jeho důvěryhodnost, ne to, kolik je mu let či jaké má číslo bot. A jestli je vůbec živý.

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články