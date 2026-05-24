Kouřová clona
Kouření se v posledních dvaceti letech stávalo společensky stále nepřijatelnějším. Nyní se však obraz cigarety začal nenápadně vkrádat do feedů sociálních sítí. Objevují se tvůrkyně, které kouření používají jako svou značku. Jednou z těch výrazných je žena vystupující pod jménem Valen Offline. S více než 230 tisíci fanoušky sdílí své feministické myšlenky s cigaretou v ruce a pleťovou maskou na obličeji a označuje se za „cigaretovou mámu“. Podobně feministická tvůrkyně Emma Breschi natáčí drtivou většinu svých videí s kávou a cigaretou v ruce.
Cigareta zde může sloužit jako symbol vymezení se proti ideálu křehké a submisivní ženy. Stejně tak však může za comebackem stát únava z influencerů, kteří vstávají v pět ráno a striktně optimalizují svůj život. V dnešní politicky i ekonomicky náročné době neustálé vylepšování těla najednou působí marně, zatímco vědomé podlamování zdraví nikotinovým kouřem jako pragmatická volba.
Řada států přesto řeší, jak cigaretový kouř ze společnosti definitivně vymýtit. Nový Zéland v roce 2022 schválil zákon zakazující tabák všem narozeným po roce 2009. Nová vláda jej však začátkem roku 2024 zrušila kvůli obavám z exploze černého trhu a ztrátám pro státní kasu. Velká Británie naopak obdobný zákon navzdory rizikům koncem dubna prosadila. Radikální je i Austrálie, kde je od loňska prodej vapů vázán čistě na lékárny a lékařský předpis.
Může tak být návrat cigaret i rebelií proti snahám vlád vymýtit nikotin seshora? Možná částečně, ale na prodejích cigaret se zatím trend ze sociálních sítí neprojevuje. Mladé lidi stále táhnou hlavně vapy a nikotinové sáčky, které však na sítích neudělají takovou estetickou službu jako klasické cigarety. Třeba se tak z kdysi běžné činnosti stane vintage artefakt, nositel určité nálady a nostalgie – zkrátka vizuální rekvizita podobně jako analogový foťák nebo psací stroj.
