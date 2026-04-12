Rose Gottemoeller: NATO má v USA pořád silnou podporu. Vztahy s Evropou se ale trvale změní
Většina států touží po stabilitě, která je podmínkou fungování finančních trhů i obchodu. Za prezidenta Trumpa se to ale nepovede.
Události posledních měsíců jsou divoké a převratné. Co je podle vás jejich podstatou?
Donald Trump do světa vnáší nebývalý chaos, nejen v Evropě, nejen v rámci NATO. Světoví lídři se v podstatě snaží vypořádat s prostředím, které diktují jeho příspěvky na sociálních sítích. Domnívám se, že je zveřejňuje s cílem získat pozornost a dostat se do hlavních titulků, v čemž je velmi zručný. Poté sleduje reakci finančních trhů, svůj postoj mění, obrací svůj zájem jinam.
Jaké jsou důsledky takového chaosu? Kanadský premiér Mark Carney získal v Davosu velkou pozornost svým projevem, ve kterém oznámil zásadní zlom, konec poválečného mezinárodního řádu. Opravdu není cesty zpět?
Nepřehání. Dochází k velkému geopolitickému a geostrategickému posunu, USA přestávají být lídrem takzvaného poválečného mezinárodního řádu. Nevěřím, že je cesty zpět. Co však zůstává, to je touha států po obnově předvídatelnosti, což je například podmínkou fungování finančních trhů i obchodních vazeb, které jsou nyní narušeny válkou na Blízkém východě. Středně velké mocnosti, jako je právě Kanada, při její obnově sehrají důležitou roli.
