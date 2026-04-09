0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Muž, který porazil fotbalovou hydru
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
9. 4. 20265 minut

Tohle nejsou autíčka na písku, tohle je NATO

Konflikt vlády s prezidentem oslabuje Česko v nejméně vhodné době

Marek Švehla

Petr Macinka, toho času ministr zahraničí, si ukousl velké sousto. Možná až moc velké. Trvá totiž na tom, že jeho boj s prezidentem, který nemá v české porevoluční politice obdoby a který je poháněn uraženou ješitností Macinky a jeho strany Motoristé sobě, bude ještě dlouho pokračovat. A to způsobem, který ohrožuje české národní zájmy anebo – v lepším případě – Macinku samotného.

V promluvě na internetovém kanálu XTV Macinka emotivněji než dosud zopakoval, že trvá na své snaze vyřadit Petra Pavla z účasti na letošním summitu NATO. „Pokud to ještě někdo nepochopil, tak ministerstvo zahraničí nebude notifikovat do centrály NATO delegaci, na jejímž seznamu bude jméno prezidenta Pavla. Jeho jméno na tento seznam nikdy nenapíšu,“ prohlásil Macinka a dodal, že navíc nepůjde jen o summit NATO, ale i zářijový summit OSN, kam jeho úřad prezidenta taky nepustí.

Chce k tomu využít pravomoci svého ministerstva vyřizovat u zmíněných akcí akreditace a být tak poslední instancí, která za českou stranu seznam tuzemských reprezentantů sestavuje. Macinka nám tedy říká, že v pomstě za Pavlovo nejmenování hajlujícího Motoristy Filipa Turka členem vlády využije svou formální byrokratickou kompetenci a popostrčí Česko do ještě většího konfliktu mezi vládou a prezidentem, než jaký jsme sledovali dosud.

↓ INZERCE

Důsledky se těžko odhadují. Za Pavlových předchůdců se nic takového nestalo, přestože Miloš Zeman si v konfliktech s vládami liboval a ministry premiérům blokoval z výrazně obskurnějších důvodů, než z jakých Pavel zamezil Turkovu vstupu na pozici ministra zahraničí a pak i „náhradního“ životního prostředí. Se Zemanem vlády nebojovaly asi i proto, že uměl díky svým zkušenostem využít soupeřových slabin a nevadilo mu cokoli vyhrotit do nejzazších důsledků.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články