Tohle nejsou autíčka na písku, tohle je NATO
Konflikt vlády s prezidentem oslabuje Česko v nejméně vhodné době
Petr Macinka, toho času ministr zahraničí, si ukousl velké sousto. Možná až moc velké. Trvá totiž na tom, že jeho boj s prezidentem, který nemá v české porevoluční politice obdoby a který je poháněn uraženou ješitností Macinky a jeho strany Motoristé sobě, bude ještě dlouho pokračovat. A to způsobem, který ohrožuje české národní zájmy anebo – v lepším případě – Macinku samotného.
V promluvě na internetovém kanálu XTV Macinka emotivněji než dosud zopakoval, že trvá na své snaze vyřadit Petra Pavla z účasti na letošním summitu NATO. „Pokud to ještě někdo nepochopil, tak ministerstvo zahraničí nebude notifikovat do centrály NATO delegaci, na jejímž seznamu bude jméno prezidenta Pavla. Jeho jméno na tento seznam nikdy nenapíšu,“ prohlásil Macinka a dodal, že navíc nepůjde jen o summit NATO, ale i zářijový summit OSN, kam jeho úřad prezidenta taky nepustí.
Chce k tomu využít pravomoci svého ministerstva vyřizovat u zmíněných akcí akreditace a být tak poslední instancí, která za českou stranu seznam tuzemských reprezentantů sestavuje. Macinka nám tedy říká, že v pomstě za Pavlovo nejmenování hajlujícího Motoristy Filipa Turka členem vlády využije svou formální byrokratickou kompetenci a popostrčí Česko do ještě většího konfliktu mezi vládou a prezidentem, než jaký jsme sledovali dosud.
Důsledky se těžko odhadují. Za Pavlových předchůdců se nic takového nestalo, přestože Miloš Zeman si v konfliktech s vládami liboval a ministry premiérům blokoval z výrazně obskurnějších důvodů, než z jakých Pavel zamezil Turkovu vstupu na pozici ministra zahraničí a pak i „náhradního“ životního prostředí. Se Zemanem vlády nebojovaly asi i proto, že uměl díky svým zkušenostem využít soupeřových slabin a nevadilo mu cokoli vyhrotit do nejzazších důsledků.
