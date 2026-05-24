0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Volby, které všechno změnily
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Jeden den v životě24. 5. 20263 minuty

24/7

Adam Urbášek

Probouzí mě křik, noc co noc už čtrnáct měsíců. Okamžitě jej poznávám. Vyšší hysterický brek je Marek, „můj“ syn. Narodil se předčasně a vážil jen 930 gramů. Je z nemocnice zvyklý na lahvičku, a tak se o něj starám já. Jeho dvojče Vincent se narodil o kilo a půl těžší. Leží vedle mě přicuclý a spokojeně oddechuje.

Telefon svítí do tmy. 1:23. Zakleju. Vstanu, jdu do kuchyně a ohřívám mléko. Každý pohyb mám vrytý v paměti, dělám to skoro poslepu. Vracím se a třesu s lahvičkou. Strkám ji do rozšklebených úst. Ticho. Konečně. Lehám si do postele a cítím, jak mi divoce buší srdce. Usínám. Celé to trvalo maximálně několik minut.

Proberu se. Volá na mě. Stojí v postýlce a tlemí se radostí, že jsem konečně vzhůru. Mžourám na displej. 5:48.

↓ INZERCE

Chci spát dál, ale tentokrát vím, že už ho lahvičkou neošidím. Ostatně jeho bratr se taky probudil. Slyším, jak se „odmlaskl“ z prsu a zubí se na mě. Je ráno. Vstáváme. Beru oba kluky pod paže a společně odcházíme. Když to jen trochu jde, snažím se dát partnerce alespoň třicet minut na dospání, jako by to byla dostatečná cena za celý den s nimi. Není.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články