Literatura12. 4. 20265 minut

Hrdost i malá prestiž

Jak se rodil český byznys

Jakub Rákosník

Objemná kniha nazvaná Podnikání v českých zemích má podtitul Od českého groše po akciové společnosti. Její chronologický záběr je však ještě širší. Groš se objevil až na počátku 14. století, zatímco svazek – nakolik to prameny dovolují – se snaží zasahovat ještě pár stovek let hlouběji do raného středověku. V opačném směru se pak chronologie knihy uzavírá ekonomickou transformací devadesátých let a jejími důsledky. 

Hospodářský historik Petr Popelka, editor knihy, dal dohromady reprezentativní kolektiv 15 autorek a autorů z velké části spjatých s Ostravskou univerzitou. Své zastoupení však mají i další pracoviště: Brno, Olomouc či Pardubice. Z pražských institucí pocházejí jen dvě jména. I to potvrzuje, že kvalitní historický výzkum v České republice existuje také na regionálních univerzitách.

Výsledkem je kniha unikátní přinejmenším ve dvou aspektech. Zaprvé, dosud se v českém (ani zahraničním) dějepisectví neobjevila publikace, která by zpracovala hospodářské dějiny českých zemí od raného středověku po současnost. Zadruhé, pozornost si zaslouží i struktura skládající se ze tří tematických vrstev. 

↓ INZERCE

Nejprve jde o tradiční chronologický výklad dějin podnikatelů a podnikání. Následující vrstva se zaměřuje na sociální interakce mezi podnikateli (včetně hospodářského nacionalismu a podnikání žen) a také na další společenské skupiny počínaje dělnictvem. Poslední rovinu pak představuje obraz podnikání a symbolického kapitálu podnikatelů v proměnách času.

