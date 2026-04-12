Herfried Münkler: Impéria se nikdy neptají, co smějí dělat. Zajímají je jen jejich limity
Svět dnes ovládají USA, Čína a Rusko a systémy složené ze tří hlavních aktérů bývají mimořádně nestabilní. Evropa se musí stát čtvrtým aktérem a vtáhnout do koncertu mocností Indii.
Máte při sledování aktuálních zpráv z něčeho opravdu strach?
Znepokojuje mě nepřehlednost dění i výrazný pocit, že se věci budou ubírat špatným směrem. Naposledy například při útocích na Írán, kdy Izrael a Spojené státy svou akci zjevně nedomyslely a podcenily schopnosti soupeře. Obvykle si pak sednu a různými poznámkami si dění zkouším nějak intelektuálně ujasnit. Starost zůstane. Ale nepromění se v emocionální strach.
Zmínil jste jistou neuchopitelnost dění posledních měsíců. Co je podle vás nejvíc nepřehledné?
Jednání USA v tomto smyslu považuji za znepokojivější než aktivity Ruska. Vladimir Putin prostě vede revizionisticko-imperialistickou, agresivní politiku. V zásadě se dá říct, co chce získat, například pokud možno co nejvíc z Ukrajiny, a dá se popsat i jeho hybridní válčení vůči západním zemím. Člověk si může udělat docela jasnou představu o ruských cílech. U Spojených států je to složitější kvůli chování Donalda Trumpa, které je nevyzpytatelné. Přichází v zásadě každý den a každou noc s jinými nápady, které nemají žádnou jasnou linii. Politika velmoci náhle záleží na psychologii jednoho člověka.
