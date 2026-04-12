Odd Arne Westad: Svět dnes připomíná dobu před první světovou válkou
Nikomu z nás nedošlo, jak zásadní význam bude mít masivní přesun bohatství ze Západu do východní Asie. Situace je výbušná a všichni potřebujeme lepší dialog mezi velmocemi.
Na aktuální dění se díváte očima historika 19. a 20. století. Kam podle vás svět směřuje?
Nejvýraznějším aspektem je nebývalé tempo změn. Fenomén Donalda Trumpa ve Spojených státech, proměna politické mapy v evropských státech, postup Ruska vůči Ukrajině a Evropě, bezprecedentní vzestup Číny. To vše opravdu velmi rychle proměnilo mezinárodní systém. Máme před sebou náhle několik různých center moci, která spolu soupeří o vliv a ekonomické výhody způsobem, jaký by málokdo z nás před pár lety předvídal.
Je to bezprecedentní? Míváme sklon dramatizovat současnost, protože jsme neprožili jiná historická období.
Dějiny se samozřejmě někdy mění rychle, vzpomeňte na léta 1989–1991, kdy se rozpadal Sovětský svaz. Ale globální dimenze nynější proměny je nová a vyplývá z hlubších strukturálních transformací, které jsme možná nebrali dostatečně vážně. Například si nemyslím, že jsme plně pochopili význam obrovského přesunu bohatství a průmyslové výroby ze Západu do Číny a východní Asie v průběhu poslední generace. Nebyli jsme schopni domýšlet důsledky například ohledně vývoje nových technologií, které jsou dnes vyráběny v Číně, a ne na Západě. V jistém smyslu jsme zapomněli na starou evropskou poučku, že s ekonomickou mocí a výrobou v určitém okamžiku přichází i velká strategická a vojenská moc.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu