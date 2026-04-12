Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak se vyhnout nejhoršímu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
Téma12. 4. 20262 minuty

Jak se vyhnout nejhoršímu

Exkluzivní rozhovory: pět předních světových intelektuálů vykládá dramatické události poslední doby

Tomáš Lindner

Čím naléhavěji nás atakuje a znejišťuje nekončící smršť dramatických událostí, tím důležitější je umění od nich poodstoupit. Je nutné zasadit střípky reality do širšího obrazu, prozkoumat jádro probíhajících krizí i jejich hlubší příčiny. A diskutovat o cestách, které z nich vedou. Kvůli záplavě negativních zpráv možná ztrácíme schopnost je vidět. 

Právě proto jsme oslovili pět inspirativních osobností, jejichž práci dlouhodobě sledujeme. Dva z nejvlivnějších hlasů německé veřejné debaty, norského historika moderních dějin z Yaleovy univerzity, nejvýše postavenou ženu v dějinách NATO a globálně nejvýraznějšího soudobého intelektuála z postkomunistické části Evropy. Položili jsme jim zdánlivě jednoduché otázky: Bojíte se při sledování zpráv o naši budoucnost? Na jaké jsme vlastně trajektorii? A jak zabránit nejhoršímu, tedy třetí světové válce nebo rozdělení světa do nesvobodných sfér vlivu? 

Debata se rozběhla do různých směrů, ale některé motivy se opakovaly. Otřesy, které působí naléhavě a překvapivě, jsou výsledkem hlubších trendů – a těmto strukturálním změnám se ve veřejných debatách věnovalo příliš málo pozornosti. Evropa v novém světě obstojí – jakkoli to zní jako klišé –, jen pokud o sobě bude přemýšlet jako o celku se společným zájmem. Evropská témata bychom se měli naučit vnímat jako domácí politiku, protože „zahraničí“ dnes začíná až za hranicemi našeho kontinentu. A je stejně důležité: o budoucnosti planety se už totiž nebude rozhodovat jen v jednom regionu, rozhodně nikoli jen v Evropě. 

Překotný vývoj ale vyžaduje i pokoru a flexibilitu. Více zpochybňování našich vlastních pohledů a méně sebeutvrzování. Odvahu přiznat, že toho občas mnoho nevíme a jsme sami z vývoje zmatení. Protože svět – abychom použili další z klišé, které platí – je komplexnější a méně předvídatelný než kdykoli v našich dosavadních životech. Což je ideální čas pro jeho podrobnější a skutečně globální zkoumání.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

