Ivan Krastev: „Západ“ z časů studené války už se nevrátí
Bránit status quo nemůže nikoho bavit. Evropa si musí umět představit společnost, která je lepší než ta naše, a vidět příležitosti i tam, kde je objektivně mnoho rizik.
Co myslíte, kam se svět ubírá?
V roce 1643 jeden anglický protestantský kněz svým posluchačům řekl: „Žijeme v bouřlivých časech a tyto bouře jsou celosvětové.“ Když sleduji zprávy, tak mám v podstatě stejný pocit. Nacházíme se v okamžiku, kdy se rozpadl určitý typ mezinárodního řádu, čeká nás alespoň desetiletí chaosu a hledání cesty z něj se stává hlavní starostí.
A může to vůbec – když tak sledujete všechny ty negativní trendy a události posledních let – skončit dobře? A tím „dobře“ myslím bez velké války nebo rozdělení světa na sféry vlivu, které by pro obyčejné občany nebyly zrovna příjemné.
Přijde velká válka, hluboká ekonomická krize, něco jiného? Nevíme. Ničivá síla dostupných zbraní je každopádně za hranicemi všeho, co z historie známe, zahájení opravdu velké války by vedlo k téměř jisté sebedestrukci. Nejistoty souvisejí i s tím, že jednou z charakteristik současnosti není jen globální přesun moci do Asie nebo proměna některých aliancí, ale zároveň se mění identita všech hlavních hráčů. Spojené státy přestaly být liberálním hegemonem, který se hlásí ke starému poválečnému řádu, a v podstatě se snaží znovu objevit samy sebe. Ale vnitřně se mění i Čína, Rusko a poslední léta ve velkém měřítku i Evropa. Nikdo nemůže zůstat tím, kým býval.
