Trumpovy výhružky na Írán neplatí. Jeho voliči to ale ještě nezjistili
Donald Trump se tváří, že z války vychází jako vítěz. USA však v boji nic nezískaly
Donald Trump hrozil Íránu ničivým ultimátem. Už zase. A nakonec ho doslova na poslední chvíli odvolal. Už zase. Spojené státy a Izrael už více než měsíc útočí na íránský režim a zatím stále není jasné, čeho přesně chtějí v zemi dosáhnout ani proč obden Bílý dům vyhlašuje absolutní vítězství, aby vzápětí hrozil dalším „vybombardováním všeho“. Nyní bojující strany opět usedají k jednacímu stolu a snaží se najít nějaké východisko. Shoda přitom však nepanuje ani na tom, jestli se příměří vztahuje i na Libanon a Izrael, nebo zda ho Írán vůbec bude dodržovat. Stále nezodpovězená otázka zní, o co přesně se ve své válce na Blízkém východě americký prezident snaží a jestli opravdu může svým voličům možnou budoucí dohodu s Íránem prezentovat jako výhru.
„Trumpův přístup k zahraniční politice je dlouhodobě postavený na předpokladu, že vzhledem k americké vojenské a ekonomické převaze donutí maximalistická ultimáta a teatrální výhružky protistranu ke kapitulaci,“ hodnotí pro Respekt politiku trumpovské Ameriky bezpečnostní expert Michal Smetana z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A minimálně Trumpova slova na sociální síti Truth Social, kde ještě začátkem týdne vyhrožoval, že vyhubí celou íránskou civilizaci, potvrzují, že se hlava USA ostrých výhružek nebojí.
Už podruhé za poslední měsíc šéf Bílého domu hrozil, že pokud Írán neodblokuje Hormuzský průliv, kterým do světa proudí ropa i další suroviny z Perského zálivu, zničí jeho civilní i energetickou infrastrukturu. Nad zděšením světa, který útoky na tyto civilní cíle definuje jako válečný zločin, Trump mávl rukou s tím, že možné páchání válečných zločinů mu nedělá hlavu.
Íránský režim se však řečí nezalekl a své občany vyzval, aby kolem možných terčů amerického útoku vytvořili živé řetězy. Smetana vysvětluje, že režim čtyřicet let budoval svou strategickou doktrínu právě na schopnosti odolávat americkému tlaku, proto na něj silná slova Bílého domu neplatí. „Írán opakovaně demonstroval, že na americkou eskalaci je schopen efektivně odpovědět, zatímco Trump opakovaně od provedení svých hrozeb nakonec ustoupil,“ říká Smetana. Stalo se tak i tentokrát. Americký prezident to prezentuje jako „obrovské a totální vítězství“, protože spolu s Izraelem zabili vrchní představitele íránského režimu a donutili je otevřít Hormuzský průliv a usednout k jednacímu stolu. Mnozí experti však dosavadní vývoj války nevidí tak růžově a jednoduše.
