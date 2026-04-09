Trumpův vlastní gól
Bilance další americké války na Blízkém východě není dobrá
Originál textu vyšel 3. dubna, tedy ještě před vyhlášením příměří.
Vzhledem k tomu, že jsme už ve druhém měsíci americko-izraelské války s Íránem, je namístě zhodnotit, jaká je současná situace. Takto vypadala situace v Íránu a jeho okolí před vypuknutím války koncem února.
V červnu loňského roku byla íránská zařízení na obohacování uranu, slovy prezidenta Donalda Trumpa, „úplně a totálně zničena“ během dvanáctidenní bombardovací kampaně amerických a izraelských vzdušných sil, které použily stealth bombardéry a 14 tisíc kilogramů těžké bomby určené k ničení bunkrů. Šéf izraelských obranných sil s Trumpem souhlasil a řekl: „Zpomalili jsme íránský jaderný projekt o několik let a totéž platí pro jeho raketový program.“ Tento závěr zopakovala izraelská Komise pro atomovou energii, jež dodala, že „tohoto úspěchu lze dosahovat i nadále“, pokud Írán nezíská přístup k jaderným materiálům. A že v tomto přístupu by mu mělo být aktivně bráněno.
Íránské vojenské schopnosti byly podstatně oslabeny samostatnými izraelskými leteckými útoky v roce 2024, které zabily klíčové vůdce Islámských revolučních gard, zničily protivzdušnou obranu a zasáhly zařízení pro balistické rakety. Izrael také silně bombardoval nejnebezpečnějšího íránského ozbrojeného spojence – Hizballáh, zabil několik úrovní jeho nejvyššího vedení a podle mnoha analýz ochromil vojenskou sílu této organizace. V Gaze již zničil Hamás. A konečně, izraelský postup proti milicím podporovaným Íránem, které stály za syrskou vládou, sehrál svou roli v pádu syrského režimu v prosinci 2024.
