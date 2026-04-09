Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Muž, který porazil fotbalovou hydru
9. 4. 20265 minut

Trumpův vlastní gól

Bilance další americké války na Blízkém východě není dobrá

Fareed Zakaria

Originál textu vyšel 3. dubna, tedy ještě před vyhlášením příměří. 

Vzhledem k tomu, že jsme už ve druhém měsíci americko-izraelské války s Íránem, je namístě zhodnotit, jaká je současná situace. Takto vypadala situace v Íránu a jeho okolí před vypuknutím války koncem února.

V červnu loňského roku byla íránská zařízení na obohacování uranu, slovy prezidenta Donalda Trumpa, „úplně a totálně zničena“ během dvanáctidenní bombardovací kampaně amerických a izraelských vzdušných sil, které použily stealth bombardéry a 14 tisíc kilogramů těžké bomby určené k ničení bunkrů. Šéf izraelských obranných sil s Trumpem souhlasil a řekl: „Zpomalili jsme íránský jaderný projekt o několik let a totéž platí pro jeho raketový program.“ Tento závěr zopakovala izraelská Komise pro atomovou energii, jež dodala, že „tohoto úspěchu lze dosahovat i nadále“, pokud Írán nezíská přístup k jaderným materiálům. A že v tomto přístupu by mu mělo být aktivně bráněno.

Íránské vojenské schopnosti byly podstatně oslabeny samostatnými izraelskými leteckými útoky v roce 2024, které zabily klíčové vůdce Islámských revolučních gard, zničily protivzdušnou obranu a zasáhly zařízení pro balistické rakety. Izrael také silně bombardoval nejnebezpečnějšího íránského ozbrojeného spojence – Hizballáh, zabil několik úrovní jeho nejvyššího vedení a podle mnoha analýz ochromil vojenskou sílu této organizace. V Gaze již zničil Hamás. A konečně, izraelský postup proti milicím podporovaným Íránem, které stály za syrskou vládou, sehrál svou roli v pádu syrského režimu v prosinci 2024.

