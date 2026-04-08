Prezident se hodlá zúčastnit summitu NATO i přes odpor Macinky. Cest je více
Konflikt mezi Hradem a Strakovou akademií opět sílí
Když se v polovině března Petr Pavel dozvěděl z vysílání České televize, že vedle Macinky nepočítá s jeho účastí na letním summitu NATO ani premiér Andrej Babiš, byl podle lidí ze svého okolí poměrně zaskočen. Z obrazovky se to totiž dozvěděl jen pár hodin poté, co s předsedou vlády o koordinaci zahraniční politiky jednal na Hradě. Nicméně jeho rozhodnutí summit NATO jako český reprezentant absolvovat to neovlivnilo a jeho tým mimo záznam tvrdí, že existují cesty, jak se jej zúčastnit i bez svolení ministerstva zahraničí. Šéf diplomacie mezitím stupňuje ostrou rétoriku a prezidentovi prostřednictvím alternativního kanálu XTV vzkazuje, že kromě summitu NATO nebude Česko zastupovat ani na zasedání OSN a na jiných mezinárodních akcích. Od začátku svého funkčního období se Pavel přitom pravidelně účastnil Valného shromáždění OSN i nejvyšších schůzek NATO.
Poté co se prezident dozvěděl, že s jeho účastí na summitu v Ankaře premiér nepočítá, avizoval, že se s ním chce sejít a situaci probrat. Dosud bylo zvyklostí, že na setkání evropských premiérů reprezentuje zemi předseda vlády, na summitech NATO je to naopak prezident. I když na to nemá z ústavy nárok, ustálilo se to kvůli tomu, že hlava státu je současně vrchním velitelem ozbrojených sil. Mimo to je akce důležitá také pro Pavla osobně, v minulosti zastával v NATO druhý nejvyšší post.
Ani po třech týdnech však nebyl stanoven termín schůzky, protože premiérovi zatím podle zdrojů redakce žádný nevyhovoval. Prezident proto ve středu odpoledne (poté co s premiérem krátce telefonoval) odeslal Babišovi dopis, v němž mu oznámil, že se setkání nejvyšších představitelů států NATO hodlá zúčastnit. Petr Pavel píše, že k uplatnění kompetence zastupovat stát navenek přistupuje nejen s přihlédnutím k dlouhodobým zvyklostem, ale také v zájmu zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky země. „S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých loni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády,“ napsal Pavel. Andrej Babiš ani jeho tiskový mluvčí do vydání textu Respektu neodpověděli na to, zda bude vláda rozhodnutí hlavy státu respektovat, nebo ne.
Prezidentovo okolí je i přes odklady schůzky a mlčení premiéra přesvědčeno, že účast Petra Pavla na summitu je velmi pravděpodobná, protože prezident při osobním setkání Babiše o důležitosti své účasti přesvědčí. Ministr zahraničí je ale stejně tak rozhodnut prosadit svou. Den před zmíněným dopisem, v úterý večer v pořadu XTV prezidentovi znovu vzkázal, že jeho cestu hodlá zablokovat. „Jestli chce jet na summit NATO, já říkám ne. A říkám to s tím, že ministr zahraničních věcí je tím jediným subjektem, který dává do centrály NATO notifikaci složení národní delegace na summit,“ řekl Macinka.
