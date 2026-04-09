Ranní postřeh Lukáše Jelínka: Petr Fiala má pravdu a zároveň se mýlí
Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem
Ne vždy se podaří, aby expert přes politické teorie byl úspěšným praktickým politikem. Petru Fialovi se to povedlo napůl. ODS po svém zvolení předsedou pozvedl a prostřednictvím koalice Spolu přivedl do Strakovy akademie hlavním vchodem. Jeho vláda však spoustu voličů zklamala. Vyčítali jí těžkopádnost, málomluvnost, odloučenost od běžných lidí a jejich problémů.
Nyní už je Fiala pouze bývalým dvojitým předsedou – a zjevně mu to prospívá. Vzpomínám si, jak mi kdysi Vladimír Špidla vysvětloval, že premiér nemůže dělat a říkat, co se mu zlíbí. Naopak musí chápat, že je ztělesněním instituce. Však také on sám pookřál až po opuštění nejvyšších pater. To samé sledujeme u Fialy: je uvolněný, otevřený a snaží se dohlédnout za roh. Sice tvrdí, že to dělal vždy, ale volební výsledky tomu nenasvědčují.
Snad ve všech rozhovorech, které Fiala dává médiím, opakuje nutnost spolupráce středopravicového tábora. Ne až těsně před sněmovními volbami podle toho, jak budou vypadat preference, ale už teď. Aby přinesla ovoce, musí být promyšlená a kontinuální.
Je logické, že poražené partaje si lížou rány a leští vlastní značky. Po prohraných volbách bývá hlasitěji slyšet dosavadní vnitrostranická opozice a hýbe se i s kormidlem. A tak se ODS pod novým šéfem Martinem Kupkou snaží zaujmout sólo. Někdy i za cenu popření vlastního působení ve Fialově kabinetu. Pomáhá například Babišově vládě snížit odvody OSVČ, které sama zvyšovala. Ozývají se už i politici, jako je člen stínové vlády Radim Ivan, jimž by nedělalo problém hodit přes palubu veřejnoprávní média…
