Komunikace Babišovy vlády připomíná trolling. Jak na něj máte věcně reagovat?
Petr Macinka vysvětluje poslancům smysl masivních škrtů zahraniční, rozvojové a humanitární pomoci
Bylo to už podruhé za jediný měsíc, co se před českou veřejností zavřely dveře zahraničního výboru sněmovny. Po březnové debatě nad zřízením zastupitelského úřadu v Ománu si neveřejné rokování jeho členové odhlasovali díky hlasům vládních poslanců také na aprílovou středu. Kromě nich byl v místnosti přítomný ještě ministr zahraničí, který přišel vysvětlit své škrty v humanitární, transformační a rozvojové pomoci, o což zástupci opozice usilovali od přelomu roku, kdy ministr svůj záměr poprvé představil v živém vysílání televize XTV.
Požadavek opozice slyšet od Macinky vysvětlení škrtů v hodnotě tři čtvrtě miliardy se stal realitou až po několika měsících a sněmovna mezitím návrh rozpočtu, kde se s penězi již nepočítalo, dávno schválila. Neziskové organizace se teď v nové realitě učí pracovat a doufají, že jde o změnu s krátkým trváním. Tomu však zatím vůbec nic nenasvědčuje a aktuální výzva se tak týká něčeho úplně jiného. Politická opozice i organizace, fungující doma i za hranicemi, se teď učí, jak reagovat na nový fenomén: trolling jako model vládní komunikace.
Příliš mnoho emocí
Na důvody pro uzavřené jednání s ministrem Petrem Macinkou se zkoušeli opoziční kolegové ptát ještě před hlasováním o takovém postupu, odpověď však před přítomnými novináři a zástupci veřejnosti nedostali. Když ji zkoušela alespoň obecně získat po skončení „Macinkova bodu“ hrstka novinářů, kteří na něj čekali před výborem, ministr dotazy odbyl s tím, že by přece prozradil právě „ony tajné důvody“. Opozice se potom dočkala odpovědi během uzavřené debaty: nevládní poslanci by se prý před novináři neudrželi, neptali by se k věci a byli by příliš „emoční“.
