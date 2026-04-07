Kvalita a vliv čínské vědy stoupá závratným tempem
Kdy čínští výzkumníci předeženou ty americké?
Pokud Čína nakonec nahradí Spojené státy na pozici přední světové vědecké velmoci, proběhne to bez oficiálního oznámení. Obejde se to nejspíš i bez dramatického prométheovského představení – zábleskem bomby v poušti, pípání satelitu nad hlavami pozemšťanů nebo přistání na Měsíci. Bude to tichá chvíle a bude ji sledovat jen malá a specializovaná skupina vědců. Těch, kteří místo studia hvězd, zvířat a rostlin zaměřili svou pozornost na introspekci – zkoumají samotné vědecké zkoumání.
Ona chvíle je možná už tady. Na americkou vědu hleděl celý svět se závistí přinejmenším od konce druhé světové války, v poslední době však upadá. Jakmile nastoupil prezident Trump do úřadu, začala jeho vláda ničit vědecké instituce v zemi, hromadně pozastavovat výzkumné granty a zmrazila celé oblasti špičkového výzkumu. V srpnu zrušilo Trumpovo ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí výzkum mRNA vakcín v hodnotě pěti set milionů dolarů, a to ani ne dva roky poté, co Američané získali Nobelovu cenu za průkopnické práce právě na tomto poli. Podle některých odhadů odešlo z amerických státních institucí více než 10 000 lidí s doktorátem, Bílý dům zadržuje finanční prostředky určené pro přední výzkumníky v oborech, jako je informatika či biomedicína, a ve stovkách dalších oborů, jež určí budoucnost lidstva. Jak mi v červenci řekl jeden historik vědy: „Jedná se o bezprecedentní destrukci zevnitř.“
A zatímco se tohle všechno děje, metavědci pozorují na druhé straně oceánu úplně jiný příběh. S údivem sledují, jak Čína rekordní rychlostí buduje gigantický výzkumný aparát, zalidňuje své instituce těmi nejlepšími odborníky a vybavuje je tím nejlepším zařízením, jaké na trhu je. V roce 1991 vynaložila Čína na výzkum a vývoj 13 miliard dolarů. Dnes jsou její roční výdaje více než 800 miliard dolarů, což je druhé místo hned za USA. Čínská vláda nedávno představila plán na navýšení výzkumného rozpočtu o sedm procent ročně po dobu příštích pěti let. Podle nové prognózy časopisu Nature je pravděpodobné, že čínské veřejné výdaje na výzkum předstihnou do roku 2029 výdaje americké.
Velké, a navíc asi funkční
