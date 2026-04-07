Proč se Američané vracejí na Měsíc?
Hnací motory obnovení měsíčních letů jsou hned dva: snaha Ameriky dokázat Číně, že není slábnoucí velmocí, a ego mužů, jako jsou Trump, Musk a Bezos
Kosmická loď Orion se čtveřicí astronautů na palubě právě teď dokončuje oblet Měsíce a pomalu se chystá na návrat k Zemi. Let probíhá podle dlouhodobého a s velkým předstihem pečlivě připravovaného plánu, což ovšem nejde říci o celém plánu návratu Američanů na Měsíc. Projekt Artemis po nástupu nového vedení NASA v prosinci minulého roku prošel zásadní proměnou. Budoucí průběh obnovených měsíčních letů je v mnoha detailech zatím nejasný, jedno je však jisté: hlavním požadavkem je urychlení celého programu, snaha předběhnout Čínu a důraz na trvalou přítomnost amerických astronautů na měsíčním povrchu. K tomu všemu je současná napjatě sledovaná výprava jen prvním krokem.
Nejdůležitější přehození výhybky v programu Artemis představuje konec plánů na vybudování kosmické stanice Gateway (oznámený 24. března). Stanice se měla pohybovat v blízkosti Měsíce, poskytovat orbitální útočiště astronautům a sloužit jako výzkumná základna i přestupní uzel pro výpravy na měsíční povrch. Místo toho se teď Spojené státy chtějí zaměřit rovnou na stavbu stálé základny přímo na Měsíci.
Gateway chystali USA i jejich zahraniční partneři zhruba od roku 2018 a za její vývoj a částečně i výrobu již utratili stamiliony až miliardy dolarů ročně, které nyní mohou víceméně odepsat. I když to kosmické agentury partnerských zemí, k nimž patří i evropské státy, nepřiznávají, jejich důvěra ve spolehlivost Američanů coby partnerů v dobývání kosmu je aktuálně v troskách. Co tedy USA získávají a proč se pro radikální krok rozhodly?
Měsíc na prvním místě
