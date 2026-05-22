Humor je nejlepší lék. Zabírá i na genocidu
Palestinský Izraelec Yousef Sweid přivezl do Olomouce show, ve které jde smích přes slzy
Potkají se Palestinec a Izraelec a ten první povídá… Ne, takhle vtipy nezačínají dokonce ani v Česku, kde se prý dokážeme zasmát úplně čemukoli. Blízkovýchodní konflikt je v posledních letech natolik vyhrocený a na obou stranách naplněný tak zjevnými zločiny, že jde jakýkoli humor stranou. Stačí se podívat na debaty na sociálních sítích, které s přehledem ovládá vzájemná nenávist. Přesto existuje člověk, který historkami o soužití Arabů a Židů v jednom válkou zmítaném státě dokáže rozesmát publikum kdekoli, kam se svou one man show Between the River and the Sea přijede.
„Dneska tu nebudu mluvit o Gaze ani o 7. říjnu. Jsem tu, abych mluvil o svém rozvodu,“ pronáší Yousef Sweid na úvod představení. Je třetí květnová neděle a Sweidův výstup zakončuje první víkend desetidenního festivalu Divadelní Flora Olomouc. Za měsíc padesátiletý umělec se svým hodinovým programem od loňska objíždí Evropu a všude vyvolává mimořádný ohlas. Když mluví o dětství v arabské rodině, svých láskách s židovskými dívkami a rozdílech mezi oběma komunitami, také v olomouckém publiku vyvolává salvy smíchu. Aby stejné lidi autentickým vyprávěním vzápětí zcela upřímně dojal.
„Humor je podle mě nejlepší lék, protože když nakonec všichni stejně umřeme, tak proč se tomu nezasmát?“ odpovídá Yousef Sweid krátce po představení na otázku, jestli se dá dělat legrace z dění v Izraeli i ve chvíli, kdy v zemi probíhá teror a genocida.
Obřez
